Parkoviště na Komenského náměstí patří celoročně k nejvytíženějším odstavným plochám. S rychlejším odbavením platících proto měla pomoci aplikace, která umožnila platbu za parkování skrze platební aplikace. Dodavatel ale přestal plnit technickou podporu. Město proto hledá nového provozovatele.

Parkoviště na Komenského náměstí v Třebíči má "vylepšení". Bez znalosti čísla místa se nedá zaplatit. | Foto: Deník/Hana Jakubcová

To jsou furt nějaké inovace, všechno je chytřejší a chytřejší, ale když se to pak podělá, tak to stojí za to. Kdyby sem raději dali druhý automat na placení, bylo by to rychlejší pro všechny. A možná i levnější, zamýšlel se Václav Krejčí během placení poplatku za parkování.