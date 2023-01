Antonín Svoboda, technik, Moravské BudějoviceZdroj: Deník/Milan Krčmář

Antonín Svoboda

technik, Moravské Budějovice

V Moravských Budějovicích zvítězil Babiš nad Pavlem o sedm procent. To je víc než v Třebíči. Osobně si ale nemyslím, že by rozdíl třeba v platech v Třebíči a u nás byl až tak výrazný. Jeden z důvodů, proč je na Třebíčsku Babiš tak silný, je podle mě venkovský ráz Třebíčska. Hlavně co se týče myšlení, to v lidech zůstává po generace. Lidé jsou tu tedy víc konzervativní. Nemají rádi novinky a Babiše přece znají. Proto raději hlasují pro něj než pro Pavla.