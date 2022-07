Vladimír GruberZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Vladimír Gruber

Prodejce

Za mě rozhodně preferuji tu klasickou. Mám to tak už od doby, co jsem viděl vizualizace. Za mě má ten správný historický nádech. U té druhé se bojím, že by se někdo mohl o kov spálit, pokud ho slunko v létě pořádně rozehřeje.

Oprava Karlova náměstí v Třebíči pokračuje, lidé si zvykají na vodní prstenec