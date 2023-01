Jaroslav ŠaldaZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Vadí mi už to, co v Třebíči udělali s Karlovým náměstím. Že sebrali místa na parkování. Teď je obtížnější auto někde nechat a člověk se víc naběhá. Za půl hodiny člověk nic nestihne a pak si připlatí o to víc. Vyhovovalo mi víc, jak to fungovalo dříve.