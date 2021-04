Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko, Dukovany, 65 letZdroj: Deník/ Redakce

Myslím, že tato otázka už není na pořadu dne. Nejspíš se uvažuje o třech dodavatelích, Westinghousu, KHNP a EdF. To znamená, že teď už to není otázka. Vzhledem k situaci je možné, že některá firma by Rosatom mohla začlenit do nějaké dodávky, ale předpokládám, že k tomu nedojde. Situace je vyhrocená. Na základě posledních událostí to beru už jako fakt, že Rosatom se nebude jakkoliv účastnit tendru v Dukovanech.