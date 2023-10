/VIDEO/ Plavkyně Andrea Klementová přeplavala celou Dalešickou přehradu. V cíli měla ještě hodně sil, na břeh ji doprovodili její kamarádi z otužileckého Klubu ledních medvědů. Voda byla zpočátku hodně studená, později ale teplota vzrostla.

Andrea Klementová přeplavala Dalešickou přehradu. | Video: Deník/Milan Krčmář

Úsměv od ucha k uchu, možná i slzičky dojetí. Ty ale nejsou znát, protože obličej je pokrytý kapkami. Není se co divit, protože více než čtyři hodiny strávila Andrea Klementová z Klubu ledních medvědů Třebíč ve vodě Dalešické přehrady. Vstoupila do ní 5. října krátce před půl dvanáctou dopoledne nedaleko Jirkasova mlýna a na pevnou zem se opět postaví za malou chvilinku v blízkosti hráze u Kramolína.

Tam plave nejen za velkého potlesku přihlížejících a v doprovodu záchranářského člunu, ale i spolu s dalšími Ledními medvědy. Někteří se k ní připojili u kotviště výletní lodi Horácko, předseda klubu Zdeněk Mikoláš ji doprovázel po celou dobu na kajaku. „Vás je tady tolik. To jsem nečekala,“ hledí Klementová nevěřícně na zástup lidí, kteří ji trpělivě očekávají na břehu.

Zatímco ostatní otužilci už jsou z vody venku, mladá plavkyně vypadá, že se jí ven ani nechce. Ty dvě minuty navíc už pro ni asi nehrají roli. „Plavalo se mi dobře. Žádná krize nebyla. Navíc je tady voda teplejší než u Jirkasova mlýna,“ líčí Klementová.

Její slova potvrzuje i rozhodčí dálkového a zimního plavání Michal Moravec, který její výkon po celou dobu sledoval ze člunu záchranářů. „Na startu byla voda o teplotě 13,1 °C. Takže nepříjemně studená, až mě to překvapilo. Myslel jsem, že mám špatný teploměr. Od poloviny trati to už ale bylo kolem osmnácti stupňů,“ říká Moravec.

Andrea Klementová měla na ruce po celou dobu hodinky, které měřily uplavanou vzdálenost. Údaje ale bude muset rozhodčí stáhnout do počítače, takže zatím je potřeba vzít zavděk méně přesnými daty z telefonu na člunu. Ty jsou ale v mílích. „Je to něco přes devět mil. Tak si to vynásobte 1610 metry,“ dodává Moravec.

Člun tak uplaval zhruba čtrnáct a půl kilometru, je však pravděpodobné, že Klementová zdolala větší vzdálenost. „Ona to trochu křižovala,“ vysvětluje její klubový šéf Zdeněk Mikoláš.

Mladá plavkyně se mezitím vítá s rodiči, přáteli, senátorkou Hanou Žákovou, která jí zajistila některé technické záležitosti, a pak se vrací ke člunu, jenž stojí asi dva metry od břehu. „Peťo, pojď, já tě vezmu na ramena,“ říká Andrea své sestře Petře a pak ji přenáší na suchou zem.

Video: Andrea Klementová přeplavala Dalešickou přehradu.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Sestra jí po celou dobu poskytovala nejen morální podporu, ale i občerstvení. To si ale mohla Andrea brát pouze z dlouhé tyče, člunu se kvůli regulím dotknout nesměla. „Bylo to zajímavé, líbilo se mi to. Už jsme se i bavili o tom, že příští rok bych to mohla zkusit tam a zpátky,“ zamýšlí se mladá Lední medvědice nad dotazem, co chystá dalšího.

Znamenalo by to tedy uplavat třicet kilometrů. A sen všech dálkových plavců, Lamanšský průliv, měří v nejužším místě čtyřiatřicet kilometrů. Není tohle výzva? „Jenže ten už přeplavalo dost lidí, raději bych něco zvláštního. Ale uvidíme, co se ještě vyvrbí,“ směje se Klementová a vůbec nevypadá na to, že má za sebou čtyřhodinovou plavbu ve vodě o teplotě, kterou by většina lidí vydržela sotva pár minut.