/VIDEO/ Nestává se příliš často, aby zahraniční spisovatelé, jejichž knihy vycházejí ve světových jazycích a čtou je lidé po celém světě, měli autogramiádu v menším knihkupectví v provinčním městě. „Pro nás je to velká čest. Autogramiádu zahraničního autora pořádáme vůbec poprvé,“ prozradila Lenka Trojanová, majitelka třebíčského Knihkupectví Trojan.

Izraelská spisovatelka Limor Regev měla autogramiádu v třebíčském Knihupectví Trojan. | Video: Deník/Milan Krčmář

Právě do tohoto knihkupectví zavítala v úterý třiadvacátého ledna izraelská spisovatelka Limor Regev, jejíž román Chlapec z bloku 66 internetový server Amazon zařadil mezi světové bestsellery. I to byl jeden z důvodů, proč na autogramiádu dorazilo tolik lidí, že v knihkupectví nebylo k hnutí.

Tím dalším byl fakt, že tento román zmiňuje i třebíčského rodáka Antonína Kalinu – a že Regev do Třebíče kvůli Kalinovi stále jezdí. „Připravuji román čistě o Antonínu Kalinovi. Zajímá mě, jaký to byl úžasný člověk, že za druhé světové války zachránil na devět set židovských chlapců. A jak je možné, že tento příběh je prakticky neznámý,“ vysvětlila Regev, která do Třebíče kvůli přípravě nové knihy podle jejích slov zavítala už po osmé.

Autorka Chlapce z bloku 66 podepíše svou knihu u Trojana v Třebíči

Při té příležitosti poděkovala i lidem, kteří jí v Třebíči se sběrem materiálu o Kalinovi pomáhají. Nevynechala ani Deník, který její úsilí sleduje a čtenářské veřejnosti přiblížil také zmíněný román Chlapec z bloku 66.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář