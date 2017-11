Třebíč /SERIÁL/ - Svatojakubská cesta je v první řadě cestou duchovní, respektive náboženskou. To bez váhání odkývají i lidé, kteří se na ni vydávají z jiných důvodů, ať už je to turistika, sport anebo zkrátka snaha zkusit něco zajímavého a nového.

Náboženský aspekt je velmi patrný z křížů, které člověk na cestě potkává. V tomto ohledu je však zajímavé, že jich podél ní rozhodně nestojí takové množství jako v českých zemí, kde u každé polňačky je co kilometr nějaký ten Kristus Pán, případně boží muka. Kříže na Caminu jsou poněkud nenápadné, případně se na jejich vzniku podílejí sami poutníci, kteří jim dodávají nezaměnitelně půvabný charakter rukodělné tvorby.

Zajímavé nenápadné kříže najdete třeba v Sarrii. Ale musíte být opravdu všímaví a koukat se vpravo vlevo, jinak je minete bez povšimnutí. Jsou totiž zasazeny do kamenné zídky, kterou minete v kopci za posledními domy městečka. Musím říct, že sám o nich píšu jen díky šťastné náhodě, která chtěla, abych toto místo prošel dvakrát. Nebyl jsem si jistý, zda jdu správně, a proto jsem se vracel, abych si zkontroloval předchozí odbočku. Křížů jsem si všiml až při druhé cestě. Je ale fakt, že mezitím se trochu víc rozednělo, a tak je možné, že kříže, mající prakticky totožný odstín jako okolní kameny v zídce, byly najednou více viditelné.

Jiný zajímavý kříž mají v O Pedrouzu. Tento je pro změnu viditelný až moc, spíš vás však zaujme jeho umístění. Tvoří totiž střed miniaturního kruhového objezdu. Ten neměl klasický ostrůvek porostlý travou, objezd byl vyznačený jen barvou. Lze se domnívat, že před časem zde byla klasická křižovatka v podobě písmene Y, u jejíhož kraje stával onen křížek. Pak ji ale silničáři rozšířili, kříž však nechali na svém místě a jen kolem něj nalili asfalt, čímž vznikla nová kruhová křižovatka s křížem uprostřed.

Amatérské kříže podél cesty vznikají spontánně. Už jsem psal o velkém dřevěném kříži nedaleko Portomarinu, jejž kdysi vyrobil nějaký poutník a jeho následovníci zde od té doby věší nejrůznější cingrlátka anebo nechávají různé artefakty například v podobě platinových karet do McDonalds. Jinde naopak najdete křížky velice malé, vzniklé třeba jen ze dvou větviček, které kdosi pověsil na strom anebo nastrkal do ok v plotě. Těžko říct, proč to udělal, ale dost lidí tuto jednoduchou výzdobu začalo napodobovat, takže plot byl posetý překříženými větvičkami.

Zřejmě nejfotografovanějším křížem je ten na mysu Finisterre. Ony jsou tam tedy dva, račte si vybrat z vysokého, anebo malého, který je na druhou stranu více fotogeničtější. Zájem o ně je zde tak velký proto, že další kříže na cestě zkrátka potkat nemůžete. Jste prostě na konci světa – a tak co chcete udělat jiného, než cvaknout snímek s křížem, který strmí přímo nad modrou hladinou, za jejímž obzorem podle středověkých poutníků končil svět?

Milan Krčmář