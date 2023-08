Před vchodem do třebíčského hypermarketu ve Znojemské ulici je ještě před otevřením zástup lidí s košíky. Obchod totiž v předchozích dnech prošel výraznou rekonstrukcí. Otevírá za několik minut, v sedm ráno ve středu 16. srpna. „Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. A hlavně jestli budou nějaké výraznější slevy nebo nákupní akce. Když se ke konci minulého měsíce zavíral, bylo skoro všechno ve slevě, aby se zbavili zboží,“ přemýšlí seniorka Vladimíra Janáková, která obchod navštívila naposledy těsně předtím co zavřel své brány.

Úderem sedmé se dveře obchodu otevírají – nejen ty otáčivé, ale i ty boční, takže lidé mohou vstupovat ve více proudech. Při prvním pohledu je patrné, že se vnitřní prostory nijak výrazně nezměnily. I nadále zde zůstává hlavní prodejna hypermarketu a menší obchůdky. Po projití „vrátky“ přímo do prostoru prodejny si však lze všimnout větší vzdušnosti. A také jiného umístění zboží. Hned zkraje, kde dřív bývala zelenina a ovoce, je nyní drobnější spotřební zboží, zejména papírenské. Obchod se už zjevně připravuje na blížící se školní rok, takže tu převažují sešity, propisky či křídy.

Zákazníci korzují po rekonstruovaných prostorách trochu tápavě. „Dost ty jednotlivé sekce přeházeli, budu si muset zvyknout. Pečivo ale zůstalo na původním místě, což je pro mě teď to nejdůležitější. Jdu do práce, potřeboval jsem si koupit svačinu. Tak jsem si říkal, že si ji koupím v Albertu, abych věděl, co je tam nového,“ vysvětluje Petr Svoboda a poukazuje ještě na další věc, které si všiml hned u vstupu. „Chtěl jsem si koupit vlašský salát. Ten obsluhovaný úsek s lahůdkami, který byl dřív kruhový, je nyní u stěny. To je asi nejvýraznější změna, kterou jsem zaznamenal,“ podotýká čtyřicátník poté, co vyjde z obchodu.

Do nově zrekonstruovaného hypermarketu zavítala i mladá maminka Jana Koutková. „Moc se to tam nezměnilo, ale je fakt, že mi prostory teď přijdou prostornější a světlejší. Šla jsem se podívat na nějaké slevy. Celkově moc nejsou, ale určitě se mi hodí prací prášek. Ten zlevnili ze skoro devíti stovek na 369 korun. Tak jsem vzala dva. Když má člověk malé dítě, tak pořád jen pere,“ usmívá se Koutková a nakládá zboží do auta.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Mezitím nakoupila i Vladimíra Janáková. „Myslela jsem, že slevy budou výraznější. Koupila jsem aspoň bílé hrozny za třicet korun, ty mají zlevněné na polovinu. A vnoučatům Nutellu, ta je teď za pětašedesát. Celkově se to tu až tak moc nezměnilo, asi nejvýraznější je ta černá barva se zelenou linkou, která vede podél celé budovy. Ale hlavně jsem ráda, že se to tu zase otevřelo. Člověk musel buď do Lidlu, který je menší, nebo do Kauflandu, ale ten je už docela daleko,“ hodnotí svou první návštěvu po třech týdnech Janáková. „Jsem zvědavá, co bude v tom prostoru, jak dřív byla drogerie Teta. Tam to zatím vypadá hodně rozkopaně,“ všímá se důchodkyně stavebního pohybu u krajní části obchodu.

Drogerie je z menších obchůdků jediná, která zatím nefunguje. Cukrárna, optika či třeba květinářství zůstaly na původním místě. Jen směnárna je nyní v levé části od vstupu, tedy v blízkosti nehtového studia, lékárny a spořitelny. Bankomat spořitelny zůstal tam, kde býval dříve – tedy u vchodu do hypermarketu.