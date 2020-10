Kos se věnoval také otázce vládních nařízení. Podle něj se hledá mechanismus, jak zpomalit nárůst a věková skupina patnáct plus se ukázala jako velmi riziková. „Mají minimální příznaky, ale už produkují vysokou infekční dávku. Zároveň se chtějí sdružovat,“ vysvětlil hygienik.

Co se týká omezení rekreačního sportování, tam vidí Kos příčinu v chybějících soupiskách a kontaktech na sportovce. To je rozdíl oproti profesionálům. Například běžecké závody, kde každý startuje pod svým jménem, se podle něj konat mohou. „Je to otázka organizátorů. Ti flexibilní to udělají tak, že běžci vyráží po dvaceti a v uzavřené místnosti se nesejde více než deset lidí. Sport se takhle dělat dá,“ uzavřel Kos.

Covid-19 v Kraji Vysočina

(stav k 6. říjnu, 18:15)

1 595 osob je aktuálně nakažených

1 761 osob se vyléčilo

29 osob zemřelo

38 343 osob už bylo testovaných

Zdroj: Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina