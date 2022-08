Patrné je to zejména u dětí, které jdou do školy poprvé. „Znamená to koupit aktovku, která stojí kolem dvou tisíc. Za penál jsme dali přes dvě stovky. A to je náš Honzík ještě rozumný a nechtěl ten třípatrový. Pak se musí koupit sešity a obaly na ně. Ty kupuji i společně pro dalšího syna Patrika. Ten je ale starší, a tak má už starší batoh. I přesto nás škola vyjde hned zkraje na tisíce,“ vypočítala Lenka Ošmerová.

Někdy s nákupem věcí pro školáky pomáhá i samotná škola. To potvrdila i Ladislava Zoňová, která svou dcerku už pomalu chystá do druhé třídy. „Nijak zvlášť ten blížící se školní rok už neprožíváme. Zdražilo vše, takže vzestup cen ani nijak neřeším. Nám navíc pomůcky zajistí škola, platila jsem je už v červnu,“ vysvětlila Zoňová.

Opilá žena z Třebíče chtěla skočit z okna. Skončila na záchytce

Většina rodičů ale bude muset do papírnictví přece jen zajít. V obchodech se na to připravují. „Největší nápor zákazníků čekáme jako vždy týden před začátkem školního roku. Zájem je v poslední době hlavně o zboží s Harrym Potterem, záleží ale na věku dítěte. Máme všechno zboží, to ale za poslední rok podražilo. V některých případech až o třicet procent,“ shrnula Irena Jakoubková, která vede papírnictví Heva Market na Komenského náměstí v Třebíči

Její slova potvrzují i z dalších papírnictví napříč krajem. „Bohužel došlo navýšení celého sortimentu do školy, nejvíce u sešitů a papíru,“ uvedla Milada Matějíčková, která je vedoucí oblíbeného jihlavského Papírnictví Doubek. „Zatím jsou ceny dané, ale může se stát, že některé zboží ještě podraží,“ dodala.

Charita v Třebíči stále pomáhá Ukrajincům, občas jde i o zapeklité případy

Z toho důvodu se zdá být rozumné vyrazit na nákupy co nejdříve. „Někteří rodiče nakupuji již na konci školního roku, když dostanou seznamy, to jsou hlavně rodiče prvňáčků. Jiní rodiče nechávají nákup na prázdniny a někteří nakupují na začátku školního roku,“ vypozorovala Milada Matějíčková. Obchody aktuálně mají dostatečné zásoby, přesto se může stát, že pár dní něco ze školních potřeb nebude k dostání.

Někteří rodiče si ale cestu do papírnictví ušetří. „Naši kluci už jsou velcí, takže na nějaké courání po obchodech nejsou zvědaví. Domluvili jsme se, že co budou potřebovat, to koupíme přes internet. Ušetříme tak čas i nervy,“ přidal svou radu Marek Říha z Třebíče.