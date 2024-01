Dalším tématem rezonujícím krajským městem je stavba parkovacího domu. Kromě plánovaných staveb u nemocnice a policejního ředitelství se začalo před pár týdny hovořit také o stavbě u supermarketu Billa v širším centru města. Stavět ho chce společnost ICOM transport. Parkovací dům s kapacitou pět set sedmdesát míst by měl začít sloužit lidem v druhé polovině roku 2025, což koresponduje s plánovanou dostavbou nedaleké Horácké multifunkční arény.

Následně pak bude potřeba napojit Centrální dopravní terminál ještě na Jiráskovu ulici, tam bude jedna cesta naproti Hamerníkově ulici a druhá vedle areálu stavebnin. Správa železnic pak předpokládá zahájení prací nejdříve v roce 2025. „Počítáme s novými nástupišti a novým podchodem umožňující bezbariérový přístup na všechna nástupiště, propojením stanice s připravovaným centrálním dopravním terminálem, méně odstavných a nakládkových kolejí,“ vyjmenoval mluvčí Ondřej Šrámek s tím, že v lokalitě by vše mohlo být hotové do konce roku 2027.

V lokalitě bude investovat město Jihlava a také Správa železnic, magistrát začne výstavbou dešťové kanalizace a napojením na okružní křižovatku mezi ulicemi Pražská a Havlíčkova. To má být stejně jako napojení na třídu Legionářů, respektive Fritzovu ulici, předmětem první etapy datované od roku 2024 do roku 2026.

V krajském městě Vysočiny pak mají v dohledné době vzniknout ještě další dva parkovací domy, oba na západním okraji města. Dřív zřejmě bude stát ten u krajského policejního ředitelství. Tam se už v roce 2021 mluvilo o zahájení stavby, nyní se jedná o poskytnutí dotace. „V případě schválení poskytnutí dotace vyhlásíme veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a můžeme začít,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Parkovací dům bude stát také u nemocnice. V tomto případě šlo dlouho o záměr, celá věc se však vyvíjí. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace, bude hotová v létě příštího roku. Předpokládáme, že stavba samotná by mohla být hotová do konce roku 2026, samotnému dokončení bude předcházet soutěžení dodavatele a minimálně dvouletá stavba,“ popsal pro Deník krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.

V Třebíči opraví koupaliště i zimák

V dubnu má v druhém největším městě Vysočiny začít rekonstrukce zimního stadionu za půl miliardy. Důvodem jsou zastaralé technologie, jejichž udržování stojí stále více peněz. „Pro diváky je například nejviditelnější multimediální kostka. Ta je stará deset let, ale tři roky se už pro ni nedělají aktualizace. Pak by stačilo, aby se na ní něco pokazilo, a je to problém. Podobných věcí je ale celá řada,“ řekl obchodní manažer Horácké Slavie Třebíč Daniel Šlapák.

Radnice, která stadion vlastní, předpokládá, že bude vše hotové do konce roku 2025, ale nevylučuje ani přesah do roku 2026.

Novou tvář dostane také plovárna na Polance, v tomto případě to bude za dvě stě milionů. Dělníci se dají do práce prvního dubna a celý příští rok bude areál zavřený. Návštěvníci se následně mohou těšit na bazény s vyhřívanou vodou, bazény pro nejmenší děti, tobogány, lepší zázemí pro rodiny či občerstvovací pulty. Vznikne také lávka, která k areálu povede. Stávající Bailey bridge už je totiž nevyhovující.

Další supermarket pro Telč na obzoru

V roce 2023 se dočkali nového supermarketu v Polné, nyní se mohou na podobnou stavbu těšit v Telči. Se supermarketem totiž stále počítá projekt polyfunkčního domu, který vznikne v Telči na místě někdejšího hotelu Na Růžku.

Jednatel společnosti Fuertes Development Zdeněk Přichystal chce do léta získat stavební povolení. V komplexu má být devět bytů s terasami, zverimex, drogerie, kavárna, tabák, vinotéka nebo prodejna květin. Supermarket by měl být dle informací Deníku Penny Market.

Rezidence Řehořov nabídne bydlení na dobré adrese

Sedmadvacet rodinných domů na místě bývalého statku má vzniknout v Řehořově, což je místní část Kamenice u Jihlavy. Developer má již hotový projekt i stavební povolení a připraví pozemky k výstavbě sedmadvaceti rodinných domků.

Zdroj: Martin Singr

„Musím říct, že v Řehořově se žije fajn. Jsou tu skvělí lidé, dobré autobusové spojení do Jihlavy i do Brna. Do Kamenice jezdí školní autobus, je tu prodejna, pošta i kulturní dům," uvedl před časem jeden z místních obyvatel, Jan Rathouský.

O zdraví bude lépe postaráno

Hned dvě výjezdové základny pro záchranáře chce hejtmanství příští rok dokončit v Telči a v Bystřici nad Pernštejnem. V Telči se dělníci dali do práce letos na podzim, stavba bude na kraji města směrem na Jihlavu. V Bystřici nad Pernštejnem dostalo hejtmanství od města darem pozemek o výměře 743 metrů čtverečních. Jde o plochu v areálu stávající polikliniky v centrální části města. „Prostor tam vznikl zbouráním starých garáží,“ informoval hejtman Vítězslav Schrek. Počítá se s tím, že v sousedství mohou do budoucna parkovat sanitky.

Kraj Vysočina plánuje nové výjezdové základy také ve Velkém Meziříčí a v Humpolci. „Bohužel stávající místa neumožňují rozvoj a dispoziční změny,“ vysvětlil Schrek. Ve Velkém Meziříčí se tak plánuje přemístit záchranáře z městské budovy na pozemek u sportovního areálu ve Školní ulici, kde by mohly fungovat místo jedné dvě výjezdové skupiny. V Humpolci je pak vybraný pozemek v areálu bývalého domova pro seniory v Máchově ulici.

Větší komfort pro studenty v Heleníně

Nákladné rekonstrukci se aktuálně věnují dělníci na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín. Modernizace domova mládeže tam počítá s nástavbou původního objektu o jedno podlaží, dále jsou v plánu rekonstrukce toalet, sprch i pokojů.

To vše vyjde na téměř sto milionů, výsledkem bude vyšší kapacita i komfort pro více než sto studentů. „Po dobu rekonstrukce mají studenti zajištěné ubytování v krajských objektech na ulicích Žižkova a Karolíny Světlé v Jihlavě,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Pelhřimovská střední škola bude mít nové dílny

Kraj se věnuje také Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov. Jde o nový objekt dílen a rekonstrukci stávajících budov v Křemešnické ulici v Pelhřimově a také o opravu školních dílen oborů automechanik, opravář zemědělských strojů a zemědělec-farmář v Kamenici nad Lipou. V obou případech bude výsledkem mimo jiné úspornější provoz budov, v Kamenici přijdou vedle zateplení a výměny oken ke slovu také nové kondenzační kotle. Jsou mnohem úspornější než dřívější plynové.

Supermarket v OC Polná zatím možná nebude

V září 2024 se mohou obyvatelé Polné i okolí těšit na otevření nového nákupního centra OC Polná. „Odhadujeme, že v oblasti maloobchodu a služeb je Polná spádovým městem pro zhruba osmnáct tisíc obyvatel z okresů Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou,“ řekl již dříve developer Tomáš Blaha.

Komplex je v Jihlavské ulici a nabídne mimo jiné obchody, kanceláře, kavárnu nebo dětské hřiště. S otazníkem je zatím supermarket, který měl mít plochu tisíc metrů čtverečních. Dříve se mluvilo o Lidlu či Bille, následně o řetězci Tesco. Aktuálně to ale vypadá, že třetí supermarket ve městě zatím nebude, což Deníku potvrdil i Blaha.

Ve Vysočina aréně se bude skákat

Ve Vysočina aréně se mohou bikeři již v roce 2024 těšit na přestavbu Modrého trailu a výstavbu Jumptrailu. Zatímco prvně jmenovaná trasa je pro rekreační cyklisty, ta druhá vznikne ze současného černého singletracku, který je nejméně využívaný a zároveň nejméně zajímavý singletrack ve Vysočina aréně. Vznikne tam tak trasa se skoky pro pokročilejší jezdce, kteří zvládnou proskákat červený trail a chtějí se dále posouvat.