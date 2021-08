Vzdělání je na akademii určené pro osoby starší šedesáti let. „Naši vizí je společné setkávání a umělecké tvoření,“ sdělila garantka akademie pro seniory Eva Vaňková. „Akademie se zaměřuje na vzdělání v oblasti taneční, pěvecké, hudební i výtvarné,“ doplnil starosta města Pavel Pacal.

Jedná se o tříletý studijní program, proto letos otvírají další ročník. „Chceme nabrat nové studenty do prvního ročníku s tím, že předcházející ročník by měl být dokončen a sice v rámci nového školního roku nejpozději na jaře 2022. Pouštíme se proto do další Akademie pro seniory, která by měla mít akademické roky 2022 až 2025. Tento projekt měl u našich seniorů velký ohlas,“ dodal Pacal.

Projekt vznikl v roce 2018 na popud třebíčské Základní umělecké školy.