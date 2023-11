V den, kdy se koná stávka škol napříč celou republikou, dorazí premiér Petr Fiala na Vysočinu. Navštíví Agro školu - Soukromou střední školu zemědělskou v Pozďatíně na Třebíčsku. Informoval o tom server iDNES.cz.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Premiér se hodlá setkat s učiteli i žáky. „Přes všechny nesnáze pokračuji se svými kolegy v plnění toho, co jsme slíbili ve volbách a co je náplní programového prohlášení vlády,“ uvedl na svém facebookovém profilu Petr Fiala.

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti," řekl premiér v Brně v den stávky ve školství a dalších odborářských protestů.

Vláda voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance. Schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou tak podle premiéra nezbytné kroky. Fiala kritizoval odbory, vláda s nimi podle premiéra dlouhodobě jedná. „Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany,“ uvedl na adresu odborů.

Za stávkou ve školství a dalšími protesty vidí Fiala snahu odborářských předáků zviditelnit se. „Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost," prohlásil ministerský předseda, podle kterého odbory nejspíš berou ochotu k jednání jako výraz slabosti vlády.

Kolem stávky ve školství podle premiéra kolují nepravdivé informace, které ovlivňují sami protestující. „Nebudou se masivně rušit nepedagogická místa ani rozdělené třídy,“ upozornil Fiala.

Na škole v Pozdatíně, kam Fiala zavítá, v minulosti působil současný radní pro školství Jan Břížďala (Piráti) jako statutární zástupce ředitelky.

Podle Jakuba Tomka z oddělení komunikace předsedy vlády jde o běžnou pracovní návštěvu, která se stávkou ve školství nijak nesouvisí. Soukromá Agro škola se navíc do protestů nijak nezapojuje, v pondělí 27. listopadu mají studenti běžné vyučování.

Z Pozďatína premiér zamíří do Jihomoravského kraje, konkrétně do Nové Vsi nedaleko Ivančic. Společně s ministrem zemědělství Markem Výborným zavítají do zemědělského družstva Pooslaví.

