Jaké ceny si bude Třebíč účtovat? „Při předání zvířete do pěstounské péče, takzvané adopci, nový majitel zaplatí za psa 500 korun, za kočku 200 korun. V současnosti lidé dávají při odebrání zvířete v útulku dobrovolný dar do kasičky,“ uvedl třebíčský místostarosta Miloš Hrůza.

Nevhodný dar či útěkář

Blíží se Vánoce. A zrovna po těchto svátcích často končí řada zvířat v útulcích, protože jsou nevhodnými dárky. „Pokud si někdo darované zvíře nemůže dovolit z časových důvodů a donese ho k nám do útulku, vybereme od něj 3000 korun za psa či 1500 korun za kočku nebo kotě,“ zmínil další ceníkovou položku Hrůza.

Jsou stanovené i ceny za odchyty. První odchyt a vrácení nalezeného zvířete majiteli bude stát 200 korun, druhý odchyt 400 korun. Třetí a každý další 600 korun. „I to se stává, že některý pejsek je útěkář a my se ve spolupráci s městskou policií musíme o takové zvíře postarat,“ sdělil místostarosta.

Ceny za jednotlivé dny pobytu budou mít svá pravidla. Zvíře při vstupu do útulku musí projít karanténou, veterinárním vyšetřením. I pobyt rovněž něco stojí. Majitel, který si pro zvíře přijde, za každý den umístění a péče zaplatí. Je to odstupňováno podle hmotnosti zvířete - malé plemeno do 10 kilogramů, střední plemeno od 10 do 25 kilogramů a plemeno nad 25 kilogramů.

„Za jeden den pobytu u malého plemene vybereme 151 korun, u středního 182 korun a u velkého plemene 220 korun. U koček to bude 100 korun a den. Všechny ceny jsou včetně daně,“ vypočítal Miloš Hrůza. Jsou stanovené i platby za veterinární péči. Jde o vstupní ošetření, které zahrnuje přeočkování, odčervení a popřípadě očipování. Částky budou účtovány podle aktuálního ceníku veterináře, jenž bude služby útulku poskytovat.

Povinná kastrace

Všechny kočky, které se do útulku dostanou, vyjma nejmenších koťat, se hned kastrují. Pokud si někdo z útulku vezme malé, ještě nekastrované kotě, bude mít i nadále v předávácí smlouvě klauzuli o povinné kastraci zvířete. „Můžeme zpětně provést kontrolu a pokud zjistíme, že nový majitel kastraci neprovedl, zvíře mu může být odebráno,“ upozornil třebíčský místostarosta.

Do této chvíle se z oslovených obcí z regionu ozvalo 22 s tím, že mají zájem o spolupráci. Šest obcí zájem nemá a sedm tento krok zvažuje. Vznikne pak smlouva. „Z těch, kdo mají zájem, jde například o Kojetice, Mastník, Hrotovice, Smrk či Předín. Rozhodují se například v Čáslavicích,“ řekl Hrůza.

Obec přiveze odchycené zvíře a zaplatí jednorázový poplatek 2500 korun za psa, 1500 korun za kočku, půjde o paušál za přijetí zvířecího nalezence do péče. Když se bude zvíře přijímat zraněné, zaplatí obec ještě okamžité veterinární ošetření. Pokud by se ozval majitel, bude poplatky za pobyt a veterináře hradit on, ne obec. A když se majitel do určité doby nenajde, útulek dá zvíře k adopci.

Psi uvázaní u starostova plotu

Starosta Předína Arnošt Urbánek uvedl, že vedení obce zatím čeká na přesné cenové podmínky Třebíče, pak je projedná prosincové zastupitelstvo. Osobně není proti. „Tak dvakrát do roka řešíme nalezeného psa. Jednou jsme umísťovali nalezeného vlčáka do nejmenovaného psího hotelového útulku a obec to stálo 20 tisíc ročně. Strašně moc. Trvalo dva roky, než byl pes umístěn. Taky se mi stalo, že mi někdo neznámý k plotu uvázal dva psy a starosto, postarej se,“ popsal předínské zkušenosti Urbánek.

V Čáslavicích se ještě o možné smlouvě s Třebíčí budou bavit. „Možná nakonec smlouvu neuzavřeme, protože pro nás bude zbytečná. Za posledních 10 let se u nás nenalezl zatoulaný pes. U koček to neřešíme vůbec, jsme na vsi, běhají sem a tam, je to normální, nikdo je honit nebude. Navíc bychom zvíře museli sami odchytit a přivézt do Třebíče, odchyt není v ceně,“ poznamenal tamní starosta Pavel Vařbuchta.

Aktuálně je v třebíčském útulku pro opuštěná zvířata sedm koček a zhruba desítka psů. Město jej nechalo vybudovat nákladem zhruba 19 milionů korun včetně daně v areálu společnosti Esko-T v Hrotovické ulici. Kapacita je 50 psů a 30 koček.