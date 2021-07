Celkem se výpravy účastnilo deset zástupců. „Sedm nás jelo na kole a tři další v autě. Z toho se někteří střídali na kolech, takže náš šlapalo všech deset. Z toho byli čtyři radní, vlastně celé vedení městyse a zbytek byli lidé, kteří měli vazby na to partnerské město. Poděkování patří i panu místostarostovi a kolegům, kteří nás doprovázeli s karavanem a vždy nám zajišťovali zázemí. Díky nim byla cesta o dost snadnější,“ komentoval starosta městysu Okříšky Zdeněk Ryšavý.

Do Itálie dorazili za osm dní. „Šlapalo se nám výborně. Několik let jsme se už bavili o tom, že bychom návštěvu zrealizovali, až letos jsme se rozhodli, že to zkusíme. Výzvu jsme nakonec zdolali. Moc se nám to líbilo a ocenili to i zástupci San Pier d´Isonzia,“ poodhalil starosta.

Na cestu se vydali i senioři z domu s pečovatelskou službou. „Nápad vznikl v reakci na vyjížďku našich cyklistů. Jeli jsme stejnou trasu, ty stejné kilometry ale na rotopedu. Zapojil se každý kdo mohl, šlapali podle svých možností, někdo třeba jen chviličku,“ usmívala se pečovatelka Jitka Binková.

Senioři nakonec do italského San Pier d´Isonzo dorazili. „Dojeli by tam dříve, ale čekali na nás, poslední den jsme jim zavolali, že jsme už u města a tady v domě s pečovatelskou službou poslední etapa došlapala nejstarší obyvatelka paní Paternová, které je dvaadevadesát let. Jela první a symbolicky i poslední etapu,“ doplnil Ryšavý.

Cestování si oproti opravdovým cyklistům okříští senioři ještě protáhli. „Pokračovali jsme cestou na rotopedu do Benátek, kam dorazili ve čtvrtek. Máme připravenou i malou přednášku o Benátkách, a pak se rozhodneme, kam v rámci Evropy pojedeme dál,“ nastínila Binková.