„Velikost parcel se pohybovala v rozmezí od šesti do osmi set metrů čtverečních,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

První elektronickou aukci provázel obrovský zájem potenciálních kupců. „Pozemky dražilo více než sto čtyřicet lidí. Je to pro nás signál, že je zde stále více než sto neuspokojených zájemců o parcelu pro stavbu rodinného domu. Při elektronické aukci z domova zájemců nebyl zaznamenán žádný technický problém, uživatelé si prostředí chválili,“ komentoval starosta města Pavel Pacal.

Vyvolávací cena byla původně mnohem nižší. „Stanovil ji znalecký posudek, kde byla uvedená částka 1 810 korun za metr čtvereční. Podle vydražených cen se pak cena za metr čtvereční vyšplhala až přes tři tisíce korun, což je pro nás zcela nepředstavitelná cena,“ uvedl Pavel Pacal.

Třebíčská radnice tak začala s přípravou dalších lokalit, kde by v budoucnu mohly stát rodinné domy. „Jednou z těch lokalit je Nehradov. Chtěli bychom co nejdříve uspokojit další zájemce. V současné době zde zpracováváme územní studii a poté půjdeme na další část projektové dokumentace. Doufám, že to půjde co nejrychleji a snad v roce 2023 by mohly být prodány první pozemky. Další parcely pro rodinné domy jsout před poliklinikou Vltavínská, kde by podle územní studie mohli být zhruba pětatřicet řadových domů,“ nastínil starosta.

Astronomické ceny, za které se prodaly pozemky Za Poliklinikou, by mohly negativně ovlivnit i ceny parcel v budoucnosti. „Znalci při tvorbě posudků musí vycházet z cen podobných pozemků, které se prodávají. Ceny, za které se prodaly parcely Za Poliklinikou nejsou podle mého zdravé. Negativně by se to mohlo podepsat i na cenách pozemků, které potřebujeme vykoupit. Předpokládám totiž, že majitelé si také nechají zpracovat znalecké posudky a kvůli tomu by se mohla zvýšit cenová základna,“ vysvětlil Pacal.