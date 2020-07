Americké hity i české filmy, dokumenty či novinky. To všechno nabídnou letní kina na Třebíčsku.

Novinkou v kinech je český film 3Bobule. | Foto: Archiv

Pro svoje letní kino se v Okříškách nebáli získat oscarového Jokera až z Londýna. „Českému distributorovi vypršela práva, takže nám to museli schvalovat v Británii. Naštěstí jsou stejní nadšenci do fotbalu jako my, takže to klaplo,“ povídá s úsměvem vedoucí kina Petr Kolář z Okříšek, kde dva měsíce po premiéře promítnou i 3Bobule. Všechny snímky uvedou od 31. července do 6. srpna za devadesát až sto korun.