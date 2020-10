“Nová linka je komfortním doplňkem naší stávající nabídky spojení na této trase. Vyplňuje mezery mezi našimi expresy a autobusy v objednávce kraje. Nabízí rychlé pohodlné autobusové spoje, které lidem v regionu chyběly. Věřím, že nové spoje přilákají cestující nejen do rychlíků, ale i expresů na této trase a výrazně zvýší atraktivitu pravidelného cestování našimi autobusy” uvedl Josef Šelepa, zodpovědný za rozvoj autobusové sítě dopravce UNITED BUSES.

Autobusové spoje májí za cíl zlepšit dopravní obslužnost mezi Telčí a Třebíčí, a ve směru Třebíč Náměšť. Spoje doplní nabídku autobusů, které objednává kraj v závazku veřejné služby.

Drobné úpravy čekají také linku Dačice-Moravské Budějovice-Brno. Od října dojde k mírným změnám také na této nedávno obnovené lince. V pracovních dnech pojede autobus z Brna do Moravských Budějovic a Dačic později, místo ve 14:20 odjede v 15:10. Pozdější odjezd je podle společnosti reakcí na podněty a žádosti cestujících obyvatel regionu. Na všech spojích byly zrušeny zastávky Nesovice a Tetčice žel. st.. které jsou dostatečně obsluhovány spoji v rámci IDS Jihomoravského kraje.

Spoje v pracovních dnech s odjezdy v 10:10 z Brna a ve 12:05 z Moravských Budějovic nebudou od října nově zajíždět do Rouchovan. „Jsem moc ráda, že se tenhle spoj povedlo obnovit. Autobusem jezdím pravidelně do školy do Brna, a díky obnovení linky už nemusím řešit komplikace při dopravě a přestupu v Třebíči. Tím, že je to dálkový spoj, tak ho jezdí jeden pan řidič, takže rozumím proč jede jen dvakrát za den. I když bych určitě nebyla jediná, kdo by uvítal ještě jeden spoj někdy na večer z Brna směrem na Dačice,“ komentovala studentka Adéla, která do Brna dojíždí na hudební konzervatoř.

Nové přímé spoje:

Dačice - Brno, přes Telč: v pracovních dnech a sobotu 5:15, v neděli v 6:15



Telč - Brno, přes Třebíč: v pracovních dnech v 5:40, 14:40(pátek); v sobotu 5:40 a v neděli v 6:40



Třebíč - Brno, přes Náměšť nad Oslavou: v pracovních dnech 6:20, 13:30 (po-čt), 15:25 (pátek); v sobotu v 6:20 a 14:02, v neděli v 7:20



Brno - Třebíč, přes Náměšť nad Oslavou: v pracovních dnech 10:35 (po-čt), 12:40 (pátek), 18:05; v sobotu ve 12:40 a 18:05; v neděli v 10:35



Brno - Telč, přes Třebíč, v pracovních dnech ve 12:40 (pátek) a 18:05; v sobotu v 18:05; v neděli v 10:35



Brno - Dačice: v pracovních dnech a sobotu v 18:05, v neděli v 10:35