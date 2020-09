Co přinese vaše návštěva Tchaj-wanu České republice a co přinese českým občanům?

Jsem přesvědčen, že účel cesty se nám podařilo naplnit. Když jsem včera poslouchal české podnikatele, tak v podstatě všichni byli s kontakty, které na Tchajwanu navázali, spokojeni. Rozvoj hospodářské spolupráce mezi Tchaj-wanem a Českou republikou vidím velmi optimisticky a to nejen ve vzájemném obchodu. Podařilo se obnovit i spolupráci na úrovni vysokých škol i Akademie věd s tchajwanským institutem zajišťujícím uvádění výsledků výzkumů do praxe. Až pomine covidová epidemie, tak tchajwanské aerolinky chtějí zavést přímou linku Tchaj-pej-Praha, klíčová tchajwanská banka oznámila, že chce otevřít pobočku v Praze. Firmy z elektronického a elektrotechnického průmyslu chtějí přenést část své výroby do Evropy. Česká republika by se pro tyto investice měla stát branou do EU.

Podaří se všechny tyto přísliby dotáhnout k úspěšné realizaci, včetně přílivu dalších velkých tchajwanských investic do Česka?

To záleží i na nás v České republice. Jde o to, aby se do toho aktivně zapojila česká ministerstva, nejde o nějaké politické návštěvy, ale o odbourání administrativních překážek a přípravu podmínek pro to, aby k nám mohly tchajwanské investice přijít. Pokud se chceme z koronavirové krize proinvestovat a dostat naši ekonomiku o technologický stupeň výše, tak přesně to nám Tchaj-wan nabízí a co chce u nás uskutečnit.

Jaké jste měl během pobytu na Tchaj-wanu ohlasy z České republiky?

Dostával jsem jich poměrně hodně. Myslím, že lidé v Česku přijali pozitivně, že jsme touto cestou jasně řekli, že jsme suverénní zemí, samostatnou, svébytnou, která má svoji vlastní zahraniční politiku. A že její součástí je i parlamentní diplomacie. Naší cestou jsme také dali najevo zájem na posilování demokracie ve světě, který znamená i to, že demokratické země se musí navštěvovat a vzájemně podporovat. I to bylo v Česku, ale i na Tchaj-wanu příznivě přijato. Tchajwanci to dali najevo během mé návštěvy mimo jiné tím, že vykoupili všechno české pivo a psali, že budou víc kupovat české škodovky a jakmile to bude možné, přijedou se jako turisté do České republiky podívat.

Co přinesla vaše návštěva samotnému Tchaj-wanu?

Tchaj-wan byl rád, že tam nějaký vysoký ústavní činitel z Evropy přijel na návštěvu. Berou to, jako první most do EU, na který by mohly navazovat kontakty s dalšími evropskými státy. A postupně by jim to mohlo pomoci dostat se z určité izolace, v níž se dnes nachází. Myslím, že to, co vykonala naše senátní delegace, by mohlo být pro další evropské země inspirací.

Několik dní před vaší návštěvou pronesl v českém Senátu zásadní projev americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který označil komunistickou diktaturu v Číně za zásadní hrozbu pro demokratický a svobodný svět. Povzbudila vás jeho slova ve vašich krocích na Tchaj-wanu?

Bylo příjemné, že si člověk mohl říci, že jsou lidé jako on, kteří naši cestu na Tchaj-wan podporují. Nemělo to ale vliv na náš program na Tchaj-wanu, ten už byl v té době naplánován. Naše cesta nebyla také v žádném případě zaměřena proti Čínské lidové republice, vůči tamnímu režimu, neměla za cíl znevažování role ČLR.

Co říkáte na názory, že jste svoji cestou porušil českou vládní politiku jedné Číny?

Porušování politiky jedné Číny není, když se někam vydají parlamentní zástupci Senátu. Že naše cesta mohla být pro ČLR nepříjemná, tomu rozumím. Ale nebylo to tak, že bychom se vůči ČLR během návštěvy vymezovali. K porušení politiky jedné Číny, tak jak ho vnímá Česká republika, během naší návštěvy nedošlo. Možná došlo k porušení politiky jedné Číny, tak, jak ji vnímá Čínská lidová republika. V naší koncepci politiky vůči Číně ale není nikde napsáno, že druhý nejvyšší ústavní činitel nesmí jet navštívit Tchaj-wan. Naopak je v této koncepci uvedeno, že máme podporovat svobodu a demokracii ve světě. Naše cesta tedy z tohoto pohledu nejen neodporovala, ale naplňovala koncepci naší zahraniční politiky v rámci, a to zdůrazňuji, parlamentní diplomacie. Oficiální diplomacii České republiky dělá ministerstvo zahraničních věcí, vláda a prezident.

Co za nový poznatek vám tato cesta přinesla?

To, že je evidentní, že musíme jako Evropská unie držet spolu. V opačném případě je tu nebezpečí, že se na někom opět staneme závislí, nesoběstační a málo chránění vůči rizikům. Už kvůli tomu by se měl předseda českého Senátu zahraniční politikou zabývat a měl by se starat o to, abychom byli pevnou součástí demokratických struktur, které zajistí naši bezpečnost. Tou je i nezávislost ve strategických věcech na dodavatelských řetězcích jedné země. Aby nám někdo nemohl takzvaně zavřít kohoutky, nebo způsobit, že budeme bez potravin, nebo třeba bez léků. Takové uvažování se musí stát součástí naší zahraniční politiky.

Je to podle vás tak, že je to především členství v EU, které nás chrání před citelnou odvetou Číny, kdyby se k ní Peking skutečně odhodlal?

Ne před jakoukoli odvetou, ale je to pro nás mnohem lepší pozice, než kdybychom členy EU nebyli. To by na nás Čína měla větší páky a naše situace by byla komplikovanější.

Deník spolu se zpravodajským serverem Deník.cz vám prostřednictvím našeho zpravodaje Luboše Palaty budou od soboty přinášet celý týden pravidelné exkluzivní zpravodajství a reportážní postřehy z historicky významné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Buďte u toho a vyhrajte s Deníkem!



VÝHERNÍ SERIÁL O TCHAJ-WANU



Od soboty 29. srpna poběží celý týden jak v tištěném Deníku, tak zde na našem webu seriál představující tento krásný asijský ostrov v Tichém oceánu. Na konci seriálu, v sobotu 5. září, bude zveřejněn test o Tchaj-wanu. Zapojte se do něj i vy! Pravidelně nás celý týden čtěte a zvýšíte šanci na výhru. Deset z vás se může těšit na zajímavé ceny pocházející přímo z Tchaj-wanu.



MIMOŘÁDNÁ CESTA



Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Vystrčila je historická z hlediska Česka, Tchaj-wanu, ale i světové diplomacie. Jde o nejvýznamnější evropskou návštěvu Tchaj-wanu za posledních padesát let. A na jaká témata se můžete v Deníku těšit? Podívejte se do našeho přehledu.



Zdroj: Deník