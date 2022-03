Ruská armáda bude ve speciální operaci na Ukrajině pokračovat až do dosažení stanovených cílů, prohlásil ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle agentury TASS. Podle ukrajinských médií na pomoc Rusku míří i běloruské jednotky. Oddělení sil teroristické obrany uvedlo, že běloruští vojáci před polednem vstoupili na území Černihivské oblasti na Ukrajině. Prezident Alexandr Lukašenko přitom krátce předtím podle státní agentury BielTA uvedl, že se Bělorusko speciální operace na Ukrajině účastnit nebude. Není to prý potřeba.

Obrana Kyjeva

Ruským vojskům se podle médií ani šestý den invaze nezdařilo proniknout do Kyjeva. Ukrajinská armáda a další složky nadále drží obranu hlavního města a odráží útoky protivníka, uvedl server RBK Ukrajina. „V danou chvíli je situace pod kontrolou, ruská vojska ve městě nejsou," napsal. V Kyjevě aktuálně staví obranné stavby u vjezdů do metropole. Ve městě funguje elektřina, teplo i voda jsou zajištěny.

Generální štáb dříve sdělil, že se ruské jednotky v noci na úterý pokusily obnovit ofenzivu proti hlavnímu městu. Rusové údajně ignorují normy mezinárodního humanitárního práva a stále se převlékají do ukrajinských uniforem, aby mohli do Kyjeva proniknout. Ukrajinské síly podle místního ministerstva sestřelily pět ruských stíhaček. Podle agentury Unian se ukrajinské armádě také podařilo zničit ruský konvoj.

V Unii se rozjely kroky k urychlenému členství Ukrajiny. Michel: Bude to obtížné

Na hlavní město stále míří dlouhá kolona ruských vojenských vozidel, měří až 64 kilometrů. Postup ruské armády na Kyjev se ale v posledních 24 hodinách v podstatě zastavil, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený americký bezpečnostní činitel. Důvodem mohou být logistické problémy, kvůli kterým se některé jednotky potýkají mimo jiné s nedostatkem jídla.

Ruská armáda ostřelovala televizní věž v Kyjevě, a to ve snaze vyřadit z provozu komunikační infrastrukturu. Ukrajinský parlament již potvrdil, že věž byla nejméně dvakrát zasažena a bombardování přerušilo televizní signál. „Většina televizních kanálů nebude fungovat, dokud jejich šíření nepřepneme na alternativní cesty,“ uvedlo ministerstvo vnitra. Při útoku bylo zabito pět osob.

V okolí města Novhorod-Siverskyj na severu Ukrajiny probíhají obranné boje, které mají zastavit nepřítele v útoku na Kyjev ze severovýchodu. Informoval o tom generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny.

Na sociálních sítích se také objevily neuvěřitelné záběry z osady Borodyanka v Kyjevské oblasti. Ruští vojáci na nich střílí po Ukrajincích, kteří jejich příjezd v obrněných vozidlech natáčeli na mobil.

Russian Troops firing towards a civilian filming them in Borodyanka, #Kyiv (yesterday)pic.twitter.com/0cJh1odhvf — marqs (@MarQs__) March 1, 2022

Podle polského deníku Gazeta Wyborcza ruská střela zasáhla porodnici v Kyjevské oblasti. „Poškození je těžké, ale budova stále stojí. Všichni jsou evakuováni a v bezpečí,'' napsal ředitel nemocnice Adonis Vitalij Girin.

Cherson zůstane ukrajinským městem, hřímá starosta

Oproti Kyjevu, který okupantům stále odolává, město Cherson je podle televizní stanice Ukraine 24 téměř zcela obklíčeno ruskými vojáky. „Na všech stranách je spousta ruských vojáků a vojenské techniky. Na výjezdech z města zřídili kontrolní stanoviště,“ uvedla reportérka stanice na místě.

Máte strach. Emotivní projev Ukrajinky před premiérem Johnsonem obletěl svět

Podle nejnovějších zpráv médií už ruské jednotky vstupují do města. Na předměstí Chersonu, který se nachází na jihu Ukrajiny, už přítomnost ruské armády potvrzuje i AFP. Podle odpoledního vyjádření starosty města Igora Kolykhajeva je oblast neustále pod palbou. „Domy a zařízení města hoří. Jsem na svém pracovišti a mým úkolem je nyní hasit požáry, chránit ukrajinskou vlajku nad městem, zachraňovat životy. Město musí žít, ať se děje cokoliv. Cherson zůstane ukrajinským městem,'' napsal Kolychajev na Facebooku.

Zabíjení v Ochtyrce

Ve městě Ochtyrka nejspíše ruské dělostřelectvo zabilo sedmdesát ukrajinských vojáků, uvedl šéf Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Rusové stříleli na vojenskou jednotku. „Těla jsou stále vynášena zpod trosek. Pracují záchranáři a dobrovolníci. Je mnoho mrtvých. Na hřbitově se nyní připravují místa pro sedmdesát mrtvých ukrajinských bojovníků," napsal Žyvyckyj na platformě telegram.

Na záběrech, které zveřejnily ukrajinské úřady, dobrovolníci a záchranáři vyprošťují těla ukrajinských vojáků z trosek po ruském ostřelování města

Ochtyrka. Při bojích údajně zahynulo i množství ruských vojáků. pic.twitter.com/gtzLSNRqxp — ČT24 (@CT24zive) March 1, 2022

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий опубликовал фото разбора завалов военной части в украинском городе Ахтырка.https://t.co/Q2Fht6V6qA pic.twitter.com/jeSTfYV8lC — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 1, 2022

Ztráty při útoku utrpěla i Moskva, přišla o blíže neupřesněný počet vojáků. „Po městě bylo hodně těl Rusů, sbíráme je. Pracovníci Červeného kříže je odvážejí," dodal.

More than 70 Ukraine ?? soldiers killed after ?? artillery hit a military base in Okhtyrka

Dmytro Zhyvytskyy posted photographs of the charred shell of a four-story building and rescuers searching rubble. @AP pic.twitter.com/al4g4EF0ma — Mariana Baabar (@MarianaBaabar) March 1, 2022

Ruští okupanti také zasáhli civilní pětipatrovou budovu ve městě Vasilkiv. Dva lidé zemřeli, tři byli zraněni. Oznámila to starostka města.

Moskva odřízla cestu k Azovskému moři

Pod neustálou palbou je důležité přístavní město Mariupol, které už okupanti zcela obklíčili. Vůdce doněckých separatistů prohlásil, že ho chce dobýt ještě dnes. Podle Interfaxu také nařídil obyvatelům, aby město do 2. března opustili dvěma koridory. V Mariupolu žije 430 tisíc lidí.

Zelenskyj v europarlamentu: Když bude EU s Ukrajinou, může být náš boj vítězný

Rusko podle agentury TASS tvrdí, že plně zablokovalo přístup ukrajinských sil k Azovskému moři. Už dříve Rusové dobyli jiný ukrajinský přístav, Berďansk. Právě v tomto městě na jihu Ukrajiny ruskou armádu náležitě přivítali místní lidé, kteří na ni podle zveřejněných videí z místa křičeli slogany jako 'Běžte domů!' nebo 'Berďansk je Ukrajina!'.

A crowd of people in Berdyansk, in southern Ukraine, shouted defiant slogans at Russian forces, after Russia claimed it had taken control.



? LIVE updates: https://t.co/soEeofUlzg pic.twitter.com/Cs6JLYTqfj — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 1, 2022

Kyjev odpoledne informoval, že v okupovaném Berďansku zasáhl letiště obsazené Rusy. „Ozbrojené síly Ukrajiny zničily vybavení okupantů na letišti na Rusy okupovaném území," napsaly ukrajinské úřady města na Telegramu. K útoku byly použity taktické rakety Tochka.

Válečné zločiny v Charkově

Boje neustávají ani v Charkově, kde podle záběrů raketa v sedm hodin ráno zasáhla budovu krajského úřadu. Rusové zřejmě útočili salvovým raketometem. V době výbuchu v okolí jezdilo několik aut. Podle ukrajinské pohotovostní služby si ranní útok v centru Charkova vyžádal více než dvacet zraněných. Zprávy také hovoří o jednom zraněném dítěti. Celkově pak při dnešním ostřelování ve městě zahynulo nejméně deset lidí, včetně jednoho studenta z Indie. Pětatřicet se zranilo.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022

Podle Guardianu byl útok na centrum Charkova pokusem zabít guvernéra a jeho tým, kteří vedou obranu druhého největšího ukrajinského města. Rakety kromě sídla státní správy zasáhly také operu, filharmonii a obytné budovy.

Centrum Charkova je po raketovém útoku na Náměstí Svobody prakticky v troskách. „Barbarské raketové útoky na centrální náměstí Svobody a na sídliště Charkov. Putin není schopen rozbít Ukrajinu. Ve své zuřivosti páchá další válečné zločiny, vraždí nevinné civilisty. Svět může a musí udělat víc. Zvyšte tlak, zcela izolujte Rusko!" uvedl ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba.

Krátce po jedné hodině odpoledne obyvatelé Charkova hlásí další ruské útoky. Tentokrát se střílelo na závod zdvihací a přepravní techniky. Svědci tvrdí, že útok provedla ruská letadla. K útokům došlo i v úterý večer, kdy centrum města zasáhla masivní exploze. Rusové bombardovali operní sál, koncertní halu a vládní kanceláře na Náměstí svobody. Ukrajinský zpravodajský server Kiev Independent uvedl, že zabito bylo sedm lidí, dalších 24 utrpělo zranění. Jiné zdroje ale hovoří až o deseti zemřelých a více než 35 zraněných.

Obyvatelé Kupianska, který se nachází v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, se snažili zastavit auto s ruskými vojáky. Záznam zveřejnilo ukrajinské Radio Swoboda.

People in Kupyansk that is now occupied try to stop Russian car today (Russia uses symbols Z, V,X, A for different forces fighting in Ukraine). pic.twitter.com/9elZj1GRGy — Tetiana Yakubovych (@Tykubovych) March 1, 2022

Už v pondělí ruští okupanti v Charkově podle místních úřadů zabili nejméně jedenáct lidí, mezi nimi rodinu se třemi dětmi, která uhořela v autě. Několik desítek lidí bylo zraněno, další zřejmě budou přibývat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské ostřelování Charkova za válečný zločin a Rusko jako teroristický stát. Země, která páchá válečné zločiny na civilistech, podle něj nemůže být členem Rady OSN, píše Unian.

Zdroj: DeníkMezinárodní trestní soud v Haagu již zahájil vyšetřování ruských válečných zločinů na Ukrajině. „Existují obavy, že zde byly spáchány válečné zločiny i zločiny proti lidskosti," napsal v prohlášení prokurátor haagského tribunálu Karim Khan.

Ukrajinské ministerstvo obrany v úterý informovalo o aktuálních ztrátách Rusů. Moskva podle něj přišla o 29 letadel, 29 vrtulníků, 198 tanků, 846 bojových obrněných vozidel, 77 děl, sedm prostředků protivzdušné obrany, 24 salvových raketometů GRAD, 305 automobilů, 60 cisteren, tři drony a dvě lodě. Při invazi Ukrajiny údajně zahynulo 5710 okupantů, dvě stovky byly zajaty.

Také čečenský vůdce Ramzan Kadyrov podle médií přiznal ztráty mezi čečenskými bojovníky, které vyslal válčit na Ukrajinu po boku ruských sil. Má jít o dva mrtvé a šest raněných.