Sergej ŠojguZdroj: ČTK/AP/Pavel Golovkin„Šojgu byl předurčen k tomu, aby slavnostně pochodoval do Kyjeva. Je ministrem obrany a předpokládalo se, že Rusové snadno zvítězí,“ citoval zpravodajský server BBC specialistku na ozbrojené konflikty Veru Mironovovou.

Britský bulvární deník The Daily Mail se však domnívá, že Putinův nedělní rozkaz uvést ruský strategický a jaderný arzenál do stavu nejvyšší pohotovosti, zneklidnil i samotného generála Šojgua. Důkazem má být ministrův vytřeštěný výraz poté, co mu to prezident v televizi oznámil.

Ruský bezpečnostní expert a spisovatel Andrej Soldatov přesto stále považuje Šojgua za „nejvlivnější hlas v Putinově okolí“. „Šojgu se nestará pouze o armádu, ale částečně i o státní ideologii - v případě Ruska tvoří velkou část ideologie historie a on určuje, jak se bude interpretovat,“ vysvětluje Soldatov.

Valerij GerasimovZdroj: Profimedia.czJako náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace měl Valerij Gerasimov za úkol provést invazi na Ukrajinu. Pokud ale Rusko plánovalo rychlou akci, tak Gerasimov zřejmě selhal.

Generál Gerasimov, kterého mnozí popisují jako „věčně zamračeného rváče“, velel armádě již v Druhé čečenské válce (1999-2009) a klíčovou roli sehrál i při ruské anexi Krymského poloostrova (2014). Osobně rovněž také minulý měsíc dohlížel na vojenské cvičení v Bělorusku, připomněla BBC.

Některé zprávy naznačují, že se Gerasimov po neúspěšném začátku invaze a množících se zkazkám o špatné morálce v ruské armádě, ocitl v nemilosti.

Soldatov ale tyto dohady považuje spíše za „zbožná přání“. „Putin nemůže sám ovládat všechny cesty a každý prapor. A ačkoliv ministr obrany možná miluje své uniformy, nepodstoupil žádný vojenský výcvik a potřebuje mít k ruce profesionály,“ uvedl.

„Nikolaj Patrušev je dvounohým jestřábem. Už celé roky si myslí, že se Západ snaží ovládnout Rusko,“ popsal generálního tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace politolog Petr Noble.

Nikolaj PatruševZdroj: Profimedia.czSedmdesátiletý Patrušev je představitelem trojice Putinových věrných, která s ním od 70. let minulého století sloužila v Petrohradu. Právě Patrušev má přitom na Putina nezanedbatelný vliv, neboť s ním v minulosti spolupracoval v KGB a posléze jej nahradil v čele FSB.

Patrušev byl slyšet i během příprav ruské invaze na Ukrajinu, kdy zopakoval svůj názor, že cílem USA je rozpad Ruské federace, a zúčastnil se i vpravdě bizarního zasedání Bezpečnostní rady tři dny před invazí.

„Je to muž s nejhlasitějším válečným pokřikem,“ shrnul pro BBC Noble.

Alexandr BortnikovZdroj: Profimedia.czPozorovatelé se shodují, že Putin důvěřuje zprávám, které dostává od ruských bezpečnostních služeb, daleko více než jakémukoli jinému zdroji informací. Do jeho vnitřního kruhu proto patří také šéf tajné služby FSB Alexandr Bortnikov.

Stejně jako Patrušev, i Bortnikov byl v minulosti členem leningradské KGB a jejích nástupnických organizací. O obou mužích je známo, že mají k Putinovi blízko. „Není to ale tak, že bychom mohli jistě říci, kdo je pouhým střelcem a kdo vydává rozkaz,“ domnívá se Noble.

Vzhledem k významu tajné služby FSB je nesporné, že ambiciózní Bortnikov je pro Putina nesmírně důležitý. Zároveň se ovšem zdá, že ve vnitřním kruhu není proto, aby ruskému prezidentovi radil stejným způsobem jako ostatní.

Posledním zástupcem obávané a již dříve zmiňované „leningradské trojky“ je šéf civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin, který v minulosti působil také ve funkci Vedoucího prezidentské administrativy Ruska.

