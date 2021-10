„Všeobecně není pro byznys dobré udělat špatný produkt,“ uvedl podle CBS News ředitel pivovaru New Belgium Steve Fechheimer. Dave Glor, který v pivovaru sídlícím ve Fort Collins v Coloradu vaří pivo, byl zadáním zmaten. Obvykle totiž „nedostává za úkol vytvářet pivo se špatnou chutí“. Glor tedy pro speciální pivo použil suroviny, které by v případě významných klimatických změn byly k dispozici.

Nápoj se nazývá Torched Earth, tedy Hořící Země. Podle Flechheimera chutná jako lepící náplast. Pivovar New Belgium nechce, aby si nedobré pivo zákaznících kupovali, nýbrž aby se něco nového dověděli.

„Domnívám se, že se pivo nejen zdraží, ale rovněž nebude mít tak vysokou kvalitu, kterou si zákazníci vychutnávají v současnosti,“ odpověděl ředitel pivovaru na otázku CBS News ohledně budoucnosti piva v době klimatických změn a v případě jejich ignorování. „Šestibalení našeho piva Fat Tire by tak mohlo stát až sto dolarů,“ dodal. Dnes takové balení šesti lahví stojí v americkém supermarketu zhruba devět dolarů.

Hlavními třemi složkami piva jsou pitná voda, ječmen a chmel – všechny tři klimatické změny ohrožují. Extrémní počasí jako velká horka i záplavy pustoší sklizně po celé zemi. Hlavním zdrojem vody je pak pro pivovar New Belgium řeka Poudre. Lesní požáry způsobené klimatickými změnami občas řeku znečistí a voda se tak stává nepoužitelnou.

„Klimatické změny vnímá náš pivovar jako existenční riziko,“ vysvětlil ředitel.

New Belgium creates "Torched Earth" beer that tastes like climate change: "Like eating a Band-Aid" https://t.co/NhvK8DNGDJ — CBS Mornings (@CBSMornings) October 16, 2021

Pivo Torched Earth má tak být alarmem pro všechny klienty pivovaru. Místo čisté vody je v nápoji použita ta znečištěná ohořelým dřevem. Kvalitní chmel je nahrazen počasí odolným kořenem pampelišky a ječmen byl vyměněn za pohanku. „Je to náhled na to, jak mohou být hrozné věci až sobecké,“ vysvětlil Fechheimer.

Pivovar si je vědom, že jsou starosti o pivo vedle nebezpečných dopadů klimatických změn marginální. Proto se snaží pomoci například napájením velkého množství své produkce pomocí solárních panelů.

Podle Katie Wallaceové, která je v pivovaru odpovědná za environmentální dopad, je rolí piva Torched Earth zahájení diskuze. „Pokud jsou klimatické změny naším klientem tak je tento krok PR kouskem v jeho prospěch, jehož cílem je zvýšit povědomí o možných krocích ve prospěch klimatu,“ uvedla.

„Bylo to cvičení ve zkoumání, jak bychom pivo mohli dělat, ne jak ho chceme dělat,“ uzavřel pivovarník Glor.

Pivo je v Americe velmi populární. Každý Američan starší jednadvaceti let ho v roce 2020 vypil podle televize CBS News v průměru zhruba 95 litrů. Pro porovnání - v Česku se za stejný rok vypilo 135 litrů piva na obyvatele. To bylo kvůli pandemii nejméně od šedesátých let minulého století.