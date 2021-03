Jenže veřejné mínění je tentokrát na straně premiéra, alespoň pokud jde o ochotu se nechat ruskou vakcínou naočkovat. Očkování ruskou vakcínou Sputnik V je přijatelné pro zhruba stejný počet Slováků jako očkování vakcínou Pfizer/BioNTech. Vyplývá to z únorového průzkumu agentury Focus.

Vakcínou Pfizer/BioNTech by se nechalo očkovat 55 %, na druhé příčce je ruská vakcína Sputnik V, kterou by se nechalo naočkovat 53 % dotazovaných. Až poté následují další povolené západní vakcíny americká Moderna (47%) a AstraZeneca (43%).

Matovič útočí na kavárnu

Pouze Sputnikem je ochotných se nechat naočkovat asi deset procent Slováků, kteří jiným než ruským vakcínám nedůvěřují. To je pro Matoviče zcela zásadní argument pro dovoz a povolení očkování Sputnikem V.

„Dovést Sputnik na Slovensko byl tzv. gamechanger - zásadní krok, který zajistí, aby se dalo očkovat cca půlmilión lidí navíc, kteří by to jinak neudělali. Co výrazným způsobem zvýší proočkovanost a umožní dosáhnout kolektivní imunitu, bez které bychom roky v rouškách chodili. Místo díků, zde za tento odvážný krok někdo rozehrál perfídnu hru za odstoupení ministra zdravotnictví,“ uvedl Matovič na svém Facebooku.

„Někdy stačí jen poslouchat lidi a řídit se selským rozumem. Kavárna se rozhodla proti lidem odmítajícím očkování vést "očkovací kampaň" urážením - prý jsou to rozvraceči apod. Já jsem se rozhodl těm lidem přivést na Slovensko vakcínu, jejíž dokáží důvěřovat a pro kterou se mohou svobodně rozhodnout … která cesta byla lepší a efektivnější a ve veřejném zájmu?,“ tvrdí premiér.

Celková ochota Slováků k očkování je podle průzkumů bez započtení Sputniku na hraně nutné proočkovanosti obyvatelstva.

Odpovědnost nese lékař

Ani průzkum veřejného mínění, který částečně v něčem dává premiérovi za pravdu, však neřeší kardinální problém, za jakých podmínek Sputnikem V na Slovensku očkovat. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) odmítl vakcínu zaregistrovat na Slovensku s tím, že na to nemá od Rusů dostatek podkladů a sám nemá k něčemu takovému ani dostatečné kapacity.

Proto ministr zdravotnictví Marek Krajčí udělil Sputniku V jako neregistrovanému léčivu výjimku. Odpovědnost za očkování a jeho zdravotní komplikace či úmrtní pacientů přechází na ošetřující lékaře a finanční odpovědnost za případná odškodnění pozůstalým, či vakcínou zdravotně poškozeným pacientům na slovenský stát. Dvě stě tisíc dávek Sputniku V zůstává zatím v chladících boxech na letišti v Košicích.