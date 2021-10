Norimberský proces: důkazy nechyběly, za děsivá zvěrstva padlo 12 trestů smrti

Jde o nejslavnější soudní proces druhé poloviny 20. století. Jeho étos ovlivnil nejen mezinárodní trestní právo, ale stal se obecně známým mementem a zásadním způsobem přispěl ke vzniku takových dokumentů, jako byla všeobecná deklarace lidských práv či Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Norimberský proces s hlavními válečnými zločinci skončil 1. října 1946.

Lavice obžalovaných – přední řada Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop a Wilhelm Keitel, druhá řada Karl Dönitz, Erick Raeder, Baldur von Schirach a Fritz Sauckel | Foto: WC, U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality/Still Pic. Rec. Licon, volné dílo