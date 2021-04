Východoněmecké spolkové země, Bavorsko a už i spolková vláda v Berlíně začaly rozhovory s Ruskem o možných dodávkách ruské vakcíny Sputnik V. Na východě Německa chtějí tamní zemské vlády očkovat Sputnikem okamžitě i bez schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Mnichovská vláda naopak schválení EMA požaduje a očkovat hodlá pouze vakcínou, která by se vyráběla ve farmaceutickém závodě přímo v Bavorsku. I pod tlakem zemských vlád, které mají oblast zdravotnictví ve své kompetenci, začala informativní rozhovory o možných dodávkách Sputniku V spolková vláda v Berlíně.

„Na jednání s unijními ministry zdravotnictví jsme oznámili, že budeme s Ruskem bilaterálně jednat. Nejdříve ale o tom, kdy a jaké množství by mohlo doručit,“ uvedl spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn. Důvodem samostatného německého postupu je, že se Brusel k jednání s Ruskem o dodávkách Sputniku nechystá.

Rozhovory vede Berlín ale i o tom, jak rychle by Rusko mohlo svůj preparát do Německa dodat. Jak totiž řekl Spahn, pokud to nebude do léta, budou už vakcíny Sputniku zbytečné, protože Německo bude mít dost vakcín od jiných výrobců.

Matovič do Moskvy

To, jaké problémy mohou s dodávkami EMA neschválené ruské vakcíny nastat, ukazuje případ Slovenska. Slováci před měsícem dovezli 200 tisíc dávek, ale tamní Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) zjistil, že z Ruska přišla nekvalitní šarže preparátu, která neodpovídá tomu, co Rusové přislíbili dodat.

„Tyto vakcíny spojuje jen název. Není prokázaná srovnatelnost a konzistentnost různých šarží vyrobených na různých místech. Ve vícero případech se jeví, že jdeo vakcíny s rozdílnými vlastnostmi,“ uvádí ústav.

Podle ústavu to, co Rusové na Slovensko dodali, neodpovídá ani vakcíně, jejíž výsledky Rusové prezentovali v časopisu Lancet. Regulační úřad proto odmítl dát k použití svůj souhlas.

Situaci letěl osobně do Moskvy zachraňovat expremiér, nyní ministr financí Igor Matovič. Prohlásil, že udělá vše, aby se Sputnikem mohl na Slovensku naočkovat až milion lidí, pro které už objednal dodávky.