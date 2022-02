Syrský doktor Alaa M. v úterý odmítl všechna obvinění ze zločinů proti lidskosti vznesená proti němu u Vrchního zemského soudu ve Frankfurtu. Soud začal minulou středu a od té doby do konce března bylo naplánováno asi třináct slyšení.

V dlouhém seznamu zločinů jsou vypsány hrůzné činy. Lékař měl například mladistvým polít genitálie alkoholem a zapálit je, kopat vězně do zlomených rukou a nohou, mučit zadrženého trpícího epilepsií tím, že ho bil pěstí a plastovou trubkou do obličeje či podávat injekce obětem, které se ohradily proti špatnému zacházení.

Odstěhoval se do Německa, kde léčil také

Alaa M. přijel do Německa v roce 2015 na vízum pro kvalifikovaného pracovníka. Až do svého zatčení v roce 2020 zde vykonával lékařskou praxi.

Muž nyní čelí osmnácti obviněním z mučení zadržených v syrské hlavní metropoli Damašku a západním městě Homs v letech 2011 až 2012. Obviněn je také z vraždy vězně za údajné podání smrtící injekce, uvedla federální prokuratura.

Jedná se o jeden z prvních případů svého druhu v Německu, kdy jsou u soudu souzena zvěrstva spáchaná syrským režimem během občanském války v zemi.

Začátkem ledna německý soud odsoudil bývalého syrského plukovníka na doživotí za dozor nad vraždami 27 lidí a mučením 4000 dalších ve vazbě v Damašku.

Zadržených lituje

Doktor Alaa M. pracoval ve vojenské nemocnici v Homsu v roce 2011. Byl zde nasazen po protestech proti režimu prezidenta Bašára Asada během Arabského jara.

V úterý u soudu vypověděl, že do nemocnice bylo přivedeno mnoho opozičních demonstrantů se zraněními. Také potvrdil, že v té době pracoval v několika vojenských zdravotních zařízeních.

Prohlásil, že „je mu líto” pacientů, kteří byli biti se zavázanýma očima, ale důrazně popírá účast na jakémkoliv násilí. Údajně zadržené demonstranty nebil ani nikdy neoperoval bez anestezie, což je také jedno z obvinění.

„Viděl jsem, jak vojenská tajná služba mlátí raněné zadržené. Bylo mi jich líto, ale nemohl jsem nic říct, jinak by se mi stalo to samé,” řekl u soudu. Dále vypověděl, že vojenská policie mu nedovolila mluvit o pacientech. Ve většině případech dokonce ani neznal jejich jména, a ani nevěděl, co se s nimi nakonec stalo.

Na otázku, zda sympatizuje s demonstranty proti Asadovi, odpověděl, že on ani jeho rodina nejsou političtí aktivisté, a dodal, že ačkoliv protesty začaly pokojně, rychle se staly radikálními. „Jsem proti násilí na obou stranách,” prohlásil.

Soudy proti zvěrstvům v Sýrii

Procesy se syrským lékařem či na doživotí odsouzeným plukovníkem nebyly jedinými, které Německo řešilo. Loni v únoru proběhl soud s bývalým agentem syrské zpravodajské služby za spoluúčast na zločinech proti lidskosti v celosvětově prvním soudním procesu kvůli režimem podporovanému mučení za Asadovy vlády.

Ejad al-Gharib byl odsouzen ke čtyřem a půl letům vězení za svou roli při zatýkání nejméně 30 demonstrantů v syrském městě Dúmá v roce 2011 a jejich dodání do zadržovacího střediska Al-Khatib v Damašku, kde byli mučeni.

Během syrské občanské války zemřelo více než 380 tisíc lidí. Před konfliktem zemi opustila téměř polovina obyvatel. Německo od začátku bojů přijalo více než 800 tisíc syrských uprchlíků.