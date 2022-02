Kreml potvrdil stahování sil jako "běžný proces" návratu jednotek po cvičení do posádek. Podle Reuters také prohlásil, že americká varování, že Rusko zaútočí ve středu na Ukrajinu, jsou neopodstatněnou hysterií, určenou ke zvýšení napětí v Evropě.

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová citovaná agenturou Reuters uvedla, že Británie bude muset vidět úplné stažení ruských jednotek od hranic s Ukrajinou, aby uvěřila, že Moskva neplánuje invazi.

Česko je připraveno přijmout případné uprchlíky z Ukrajiny, oznámil Fiala

"Jednotky Jižního a Západního vojenského okruhu, které splnily úkoly, již přistoupily k nakládání (vojenské techniky) na vagony a automobily a dnes zahájí cestu do svých vojenských posádek. Jednotlivé jednotky uskuteční přesun vlastními silami ve vojenských kolonách," oznámil mluvčí ministerstva obrany, generálmajor Igor Konašenkov.

Stoltenberg: Ruská vůle k jednání je pozitivní, Moskva ale stále může zaútočit



Signály o ruské vůli k dalším jednáním se Západem jsou důvodem k opatrnému optimismu, Moskva však zatím nijak nesnížila počet svých vojáků na hranici s Ukrajinou a má vše připraveno k okamžitému útoku. Novinářům to řekl generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, který ve středu projedná další postup NATO s ministry obrany členských zemí. Hovořit s nimi bude mimo jiné o plánovaném navyšování počtu jednotek ve východním křídle aliance.



"Z Moskvy přicházejí náznaky, že diplomacie by měla pokračovat. To dává důvod k opatrnému optimismu. Ale zatím jsme neviděli žádné náznaky snížení napětí přímo v terénu," prohlásil Stoltenberg, podle něhož NATO nemá informace o stažení jakýchkoli jednotek.

Mluvčí současně upozornil, že pokračuje cvičení ruských a běloruských jednotek v Bělorusku, jakož i další rozsáhlá cvičení, do kterých jsou zapojeny "prakticky všechny vojenské okruhy, flotily vojenského námořnictva a výsadková vojska". Na závěr manévrů v Bělorusku jsou pozváni jako pozorovatelé zahraniční vojenští přidělenci a novináři.

Na zprávu o stahování zareagoval pozitivně ruský trh a rubl, který byl v minulých dnech pod tlakem obav z nových západních sankcí v případě války, l krátce po oznámení ministerstva obrany posílil o 1,5 procenta, poznamenal Reuters.

Do Moskvy dnes přicestoval německý kancléř Olaf Schulz, který má o napjaté situaci kolem Ukrajiny jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ukrajinské letectvo na prahu války: Má stárnoucí stíhačky i číhající zabijáky

Washington v minulých dnech vzhledem ke koncentraci ruských sil v blízkosti ukrajinských hranic opakovaně varoval před hrozící ruskou invazí, ke které by mohlo dojít "kdykoli". Rusko, které na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny, popírá, že by mělo v úmyslu napadnout sousední zemi, a západní podezření odmítá jako "hysterii" a "dezinformace".

USA vyzývají občany k opuštění Běloruska

Spojené státy upravily svou výstrahu pro cesty do Běloruska, svým občanům nyní doporučují, aby zemi okamžitě opustili kvůli aktivitě ruských jednotek u běloruských hranic s Ukrajinou. Na svém webu to uvádí americké ministerstvo zahraničí.

"Kvůli navyšování nezvyklé a znepokojivé ruské vojenské aktivity poblíž hranic s Ukrajinou by si občané USA, kteří jsou v Bělorusku, nebo tam zvažují cestu, měli být vědomi, že situace je nepředvídatelná a v regionu panuje zvýšené napětí," píše americké ministerstvo zahraničí, které rovněž vyzývá Američany, aby "okamžitě odjeli veřejnými nebo soukromými prostředky".

Napětí na Ukrajině: Oligarchové a podnikatelé odlétají ze země

Zdroj: DeníkUSA vyzvaly ve čtvrtek svoje občany k opuštění Ukrajiny a v posledních dnech tvrdí, že ruská invaze může přijít v podstatě kdykoliv. V pondělí rovněž oficiálně přesunuly svou ambasádu z Kyjeva do Lvova na západě země.

Před cestami do Běloruska odrazuje i české ministerstvo zahraničí, občany, kteří se rozhodnou v zemi zůstat, vyzývá k maximální opatrnosti. Měli by podle něj mít rovněž připravený evakuační plán pro případ nouze.