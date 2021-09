Den D. Tak je v tajných dokumentech k Operaci Londýnský most označen den, kdy zemře britská královna Alžběta II. Byť některé podrobnosti z plánů na dění v den jejího skonu, i ve dnech následujících, již dříve unikly na veřejnost, server Politico nyní získal další rozsáhlé informace. V aktualizovaném plánu se řeší, jak o smrti panovnice bude informováno na sociálních sítích, i jak bude zajištěna bezpečnost v Londýně. Očekává se totiž, že město zcela zaplní truchlící lidé.

„Tajné dokumenty, ke kterým se list Politico dostal, ukazují ohromný rozsah plánů souvisejících s pohřbem královny, i obavy vlády, aby měla Británie dostatek zdrojů vše zvládnout," píše list The Guardian.

V dokumentech se mimo jiné diskutuje o pandemii koronaviru, a o tom, jak by mohla ovlivnit rozloučení veřejnosti s panovnicí. „V plánech se píše, jak rozsáhlé bude muset být zajištění bezpečnosti, aby složky dokázaly zvládnout bezprecedentní davy, které zaplní Londýn," píše server Politico.

Problém s vlajkami

Velký prostor v dokumentech dostaly sociální sítě. „Oficiální web královské rodiny zčerná a objeví se na něm pouze krátké prohlášení potvrzující smrt královny. Web britské vlády i ostatních ministerstev, včetně jejich sociálních sítí, budou mít nahoře černý pruh. Nebudou zveřejňovány zprávy, které nejsou naléhavé, a retweety na twitteru budou zakázány," shrnuje list The Guardian.

V plánech je podrobně nastíněno i dění na britské politické scéně den po dni. „Den úmrtí královny je označen jako Den D a každý následující den až do jejího pohřbu, jako D+1, D+2 a tak dále," píše web Irish Times.

Dokumenty k Operaci Londýnský most řeší doslova každý detail kritických deseti dní, od smrti královny po její pohřeb. „Jeden z dokumentů například nastiňuje obavy, že by se na základě nácviku, vykonaného před několika lety, sídlo britského premiéra Downing Street mohlo stát terčem hněvu veřejnosti, pokud by nedokázalo spustit vlajky na půl žerdi do vyžadovaných deseti minut od získání informace o skonu královny," zmiňuje server Politico. V sídle premiéra totiž nemají personál, který by měl na starosti vlajky a externí dodavatel by nemusel být dostatečně rychlý. Dokumenty ale zároveň uvádějí, že již bylo nalezeno řešení.

Píši se smutkem

Poté, co Alžběta II. zemře, budou o její smrti jako první informováni nejvyšší političtí představitelé země. „Premiéra se zprávou obeznámí královnin osobní sekretář," píše server Politico.

Ministerští úředníci dostanou mimo jiné e-mail. „Drazí kolegové, píši se smutkem, abych vás informoval o smrti Jejího Veličenstva královny," bude stát ve zprávě. Do deseti minut od přijetí tohoto e-mailu by na úředních budovách měly být vlajky staženy na půl žerdi.

Jako první se po smrti královny vyjádří britský premiér. Ten se ještě ve stejný den setká s nastupujícím panovníkem, princem Charlesem. „V šest hodin odpoledne princ Charles, v této chvíli již jako budoucí král Charles, pronese projev v celonárodním vysílání," uvádí server Politico.

Králem se princ Charles stane následující den, tedy druhý den po smrti jeho matky. Parlament až do královnina pohřbu nebude jednat, s výjimkou domluvy na podobě kondolence. Odpoledne bude mít britský premiér první oficiální audienci u nového krále. Ve stejný den bude královnina rakev převezena do Buckinghamského paláce.

V D+2, tedy třetím dnu po smrti královny, se vydá nový král na cestu po britském království. „Cestu zahájí ve skotském parlamentu," píše server Politico. Pokračovat bude do Severního Irska.

Davy truchlících

Čtvrtý den po smrti královny se odehraje zkouška operace Lion (Lev). Půjde o zkoušku procesí s rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského. Ve Westminsteru bude rakev vystavena od šestého do devátého dne, přičemž na desátý den se odehraje pohřeb. „Ve třech dnech před pohřbem bude místo pro veřejnost otevřeno 23 hodin denně. VIP hosté dostanou lístky, které jim umožní přijít v konkrétní čas," nastiňuje obsah tajných dokumentů server Politico.

Právě tyto dny budou představovat největší zátěž pro britské bezpečnostní složky. Ty jednak musí zajistit bezpečnost, a postarat se, aby nedošlo k případnému teroristickému útoku. Dokumenty ale nastiňují i otázky týkající se toho, jak Londýn se svojí infrastrukturou zvládne příliv tak obrovského množství lidí, jaké se očekává. V tajných dokumentech je rovněž položena otázka, jak se ministerstvo zahraničí vyrovná se situací, kdyby královna zemřela v době koronavirové pandemie a přísných protiepidemických opatření, což by komplikovalo příjezd lidí ze zahraničí.

Pohřeb se odehraje v desátý den po královnině smrti ve Westminsterském opatství.