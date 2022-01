Svědci podle agentury Interfax uvedli, že vojáci přijeli v pěti kamionech na náměstí, kde se v tu dobu zdržovalo asi 300 demonstrantů. Akci kazašských vojáků předcházely výzvy k vyklizení hlavního městského náměstí. "Ať všichni opustí náměstí, začínáme střílet," znělo podle médií z tlampačů. Úřady podle Interfaxu zprávy o střelbě na náměstí dosud nepotvrdily. Informovaly namísto toho o "zničení teroristů", kteří zaútočili na policejní velitelství.

Policejní mluvčí v Almaty už dříve ohlásila "likvidaci" desítek útočníků na vládní budovy, což některá média interpretují jako potvrzení, že bezpečnostní síly už zabily desítky demonstrantů. V celé zemi si nepokoje vyžádaly podle ministerstva zdravotnictví více než tisícovku zraněných.

Při nepokojích v Kazachstánu umírali lidé. V zemi platí výjimečný stav

Střelbu na hlavním náměstí v Almaty označil ruský list Kommersant za známku, že úřady přistoupily k "čištění" města, ve kterém podle zpravodaje deníku panuje apokalyptická situace: "Při cestě do města lze jako první vidět obrovské fronty na benzinových stanicích, které ještě fungují. Desítky aut, mraky lidí."

Zatýkání stovek lidí

Kazašské ministerstvo vnitra odpoledne zvýšilo údaje o mrtvých a zraněných příslušníků bezpečnostních sil. O život podle sdělení dosud přišlo 18 policistů a 748 utrpělo zranění. Dvěma ze zabitých policistů odřízli hlavu. „Svědčí to o teroristickém a extremistickém charakteru banditských uskupení," citovala agentura TASS televizní stanici Chabar-24. O počtech obětí mezi demonstranty se však úřady nadále nezmiňují. Jen ministerstvo zdravotnictví dříve uvedlo, že v celé zemi si nepokoje vyžádaly více než tisícovku zraněných.

Ministerstvo vnitra rovněž zvýšilo údaj o počtu zadržených účastníků protestů z dřívějších 2000 na 2298. „Policisté v Almaty vyrazili k očistě ulic. Přijímají opatření k zadržení narušitelů pořádku. Celkem bylo na policii předvedeno okolo dvou tisíc těchto lidí," citovala agentura z komuniké.

Rok od ostudného útoku na Kapitol: Komise plánuje zveřejnit výsledky vyšetřování

Demonstrace na dalších místech Kazachstánu pokračují. Ve městě Taraz, které má asi 380 tisíc obyvatel a leží na jihu země, demonstranti spálili tři policejní vozy, uvedl list Kommersant na svém webu. Celkem během nepokojů shořela asi padesátka policejních aut, dodal. Střety očekávají také úřady na severu Kazachstánu, kam prý směřují organizované výpravy z jihu a západu země, aby "zažehly" protesty. Úřady proto zablokovaly dopravu na trasách mezi regiony.

Kazachstán, největší a nejbohatší ze středoasijských zemí zažívá nejhorší nepokoje od dosažení nezávislosti před třemi desetiletími. Prezident Kasym-Žomart Tokajev z chaosu obvinil "provokatéry z domova i ze zahraničí". Kazašské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek oznámilo, že při nepokojích v zemi bylo zraněno přes 1000 lidí, z nichž téměř 400 muselo být hospitalizováno.

Pomoc z Ruska

Vojenská transportní letadla přepravují ruské výsadkové oddíly do Kazachstánu a první jednotky již přistoupily k plnění stanovených úkolů. Hlavním úkolem je podle sekretariátu chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazašským silám při nastolení pořádku.

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev ve středu požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Tato vojenská aliance několika postsovětských republik v čele s Ruskem ve středu večer SEČ souhlasila, že do Kazachstánu pošle na omezenou dobu mírové jednotky.

This video, filmed by @Tass_Agency reporters, shows footage of dozens of soldiers shooting down Satpaev St towards republic square in Almaty (43.238413, 76.947619), there is an intense amount of gunfire, presumably in the direction of protesters (unclear if there's firing back). pic.twitter.com/CVq98XFME6 — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 6, 2022

Odhodlání dostát spojeneckým závazkům v rámci ODKB a pomoci Kazachstánu vyjádřily podle TASS také Tádžikistán a Kyrgyzstán. Součástí kontingentu jsou podle listu Kommersant rovněž vojáci z Běloruska a Arménie.

Nepokoje propukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily. Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst. Nepokoje vedly ve středu k odvolání vlády prezidentem Tokajevem, který novému přechodnému kabinetu nařídil, aby usměrnil ceny paliv stejně jako ostatního "společensky významného" zboží.

Kvůli extrémní situaci zavedl prezident už ve středu v zemi výjimečný stav. „Jsou zabití a ranění, tlupy banditských živlů bijí a ponižují vojáky, honí je nahé po ulicích, znásilňují ženy, rabují obchody. Situace ohrožuje bezpečnost všech obyvatel Almaty. Nelze to dále strpět. Kromě toho se situace vyhrotila i v některých dalších městech, a proto jsem zavedl v řadě regionů výjimečný stav," řekl podle agentury Interfax.

Zdroj: Youtube

Čína označila nepokoje v Kazachstánu za "vnitřní záležitost" sousední země. Vyjádřila také přesvědčení, že se kazašské úřady dokážou se vzniklou situací vypořádat. „Doufáme, že se situace stabilizuje a že bude obnoven normální společenský řád," uvedl mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin s tím, že Čínu a Kazachstán pojí rozsáhlé strategické partnerství. Středoasijská země je především dodavatelem energetických surovin do Číny, se kterou sdílí více než 1500 kilometrů dlouhou hranici.

Češi v Kazachstánu

V Kazachstánu se podle Ministerstva zahraničí nachází zhruba 30 českých občanů. Česká ambasáda nemá informace o tom, že by byli v ohrožení „Doporučujeme českým občanům zvýšenou obezřetnost při pohybu ve zmíněných lokalitách, jejichž výčet se může dále rozšiřovat. Doporučujeme vyhýbat se místům, kde mohou probíhat demonstrace, především před vládními a veřejnými budovami," napsalo ministerstvo.

Německá letecká společnost Lufthansa ve čtvrtek oznámila, že přestala nabízet pravidelné lety do největšího kazašského města Almaty. Lety ve čtvrtek zrušil také ruský letecký přepravce Aeroflot. „Vzhledem k vývoji se Lufthansa rozhodla, že až do odvolání nebude nabízet žádné další pravidelné lety do Almaty," řekl mluvčí společnosti agentuře Reuters.

Vražda papeže, zničení 11 letadel. Operace Bojinka měla být horší než 11. září

Česká vláda na svém jednání o situaci v Kazachstánu hovořila. „Zájmem České republiky je, aby se všude ve světě dodržovala lidská práva, nebyly potlačovány občanské svobody a byla respektována nezávislost a celistvost jednotlivých států,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Ministr zahraničí Jan Lipavský pak volá po ukončení násilností. „Vyzýváme všechny strany, aby ukončily veškeré násilnosti a mimořádnou situaci řešily s respektem k zákonům a lidským právům,“ řekl.

Zrušené lety

Letiště v Almaty ve středu podle agentur obsadili protivládní demonstranti, což si vynutilo zastavení leteckého provozu. Úřady později oznámily, že letiště "osvobodily" vládní bezpečnostní síly.

Čtvrteční lety do Almaty, Aktau a kazašského hlavního města Nur-Sultanu podle agentury TASS zrušil rovněž Aeroflot. Cestující zrušeného středečního letu kazašských aerolinek Air Astana z Moskvy do Almaty se museli přesunout do hotelu v ruské metropoli. Lety do Kazachstánu ve čtvrtek neuskuteční ani další ruský přepravce Ural Airlines.

Již ve středu přestaly létat do Almaty kuvajtské aerolinky Jazeera Airways. Aerolinky Flydubai ze Spojených arabských emirátů ve středu sdělily, že zrušily let plánovaný na tento den z Almaty do Dubaje a že bezpečnostní situaci v Kazachstánu pečlivě sledují.