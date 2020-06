Televize CNN zveřejnila přepis zvukového záznamu z policejního volání v Minneapolisu v době zatýkání George Floyda. Plyne z něj, že policista na dispečinku, který sledoval zásah na záběrech z policejních kamer, měl obavy z toho, jakou sílu policisté proti zatýkanému použili. Policie poskytla médiím také další přepisy, konkrétně hovorů z tísňové linky 911 - i v nich volající projevovali strach o život zatýkaného muže.

Fotografie Dereka Chauvina z vazby | Foto: Repro Twitter

George Floyd byl afroamerický recidivista, který zemřel poté, co jej při zatýkání na bezmála devět minut zaklekl policista Derek Chauvin. Floyd si podle záběrů, které se dostaly do médií, stěžoval na to, že nemůže dýchat, a později ztratil vědomí. Krátce na to při převozu do nemocnice zemřel…