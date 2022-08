Záhadná smrt sester v Sydney: Každá zemřela v jiném pokoji, vedly tajemný život

Jak informuje server CTV News Toronto, ve čtvrtek 18. srpna měla Hellen směnu v domově pro dlouhodobě nemocné ve městě Chatsworth v Ontariu. V zařízení vypomáhala kvůli vypuknutí nemoci covid-19. Po práci zamířila zpět do motelu, kde dočasně bydlela. A právě k motelovému bazénu se vydala hledat osvěžení.

Pobyt ve vodě se navíc rozhodla živě vysílat prostřednictvím svého účtu na facebooku. Před vstupem do bazénu ještě odpověděla na několik komentářů od sledujících, a pak se ponořila pod hladinu.

„Sledoval jsem ten klip z mého telefonu. Dcera mluvila se sledujícími, pak plavala a vypadala nadšeně. Nic neobvyklého,“ sdělil otec dívky novinářům americké CNN.

Před zraky sledujících bojovala o život

Podle záběrů na videu Hellen bez potíží plavala asi deset minut, když najednou na opačné straně bazénu začala lapat po dechu. Zatímco ve vodě mimo dosah kamery bojovala o život, na záznamu byly slyšet strašlivé bublající zvuky a její křik. Zděšení diváci tak byli nezamýšlenými svědky toho, jak se dívka marně snaží udržet nad hladinou.

Děsivý nález v Yellowstonu: V hlubokém jezeře plavalo lidské chodidlo

Krátce před dvanáctou minutou vysílání pak video ztichlo a voda se zklidnila. „Lidé začali psát zděšené komentáře. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Když jsem to celé viděl, plakal jsem. Je to strašné,“ popsal nepředstavitelné trauma Kiyondi.

Dívčino tělo našli později na dně hluboké části bazénu. „Celé mi to došlo až ve chvíli, kdy mi zavolal můj známý, který také žije v Kanadě, a řekl mi, že se dcera utopila. Nemohl jsem přestat brečet,“ svěřil se zdrcený otec.

Zdroj: Youtube

Hellen byla nejstarší dcerou svých rodičů, drobných farmářů z jihozápadní části Keni. Díky své práci rodině finančně pomáhala a svým sourozencům platila výdaje spojené s jejich vzděláním. „Pomáhala se školným a dalšími věcmi. Vůbec netuším, jestli teď děti budou moci pokračovat ve školní docházce,“ obává se Kiyondi.

Tragická smrt dívky zdrtila i její přátele v Kanadě. „Hellen byla krásná a velmi chtěla pomáhat lidem. Byla pro nás superhrdinkou," popsala pro CTV News Toronto její blízká přítelkyně Alfonce Nyamwayaová, která se s Hellen seznámila na vysoké škole.

Podle dalších blízkých byla dívka plná života a na její tváři nikdy nechyběl vřelý úsměv. „Každý, kdo ji kdy potkal, měl okamžitě lepší náladu. Byla zapálená pro svou práci a dotkla se za svůj život mnoha srdcí," napsali o ní její nejbližší.

Zdrceni tak zbytečnou ztrátou jsou také kolegové z domova dlouhodobé péče, kde dívka pracovala. „Jménem všech v Country Lane, kteří Hellen znali a pracovali vedle ní, vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodině a přátelům za jejich tragickou ztrátu," vyjádřila se ředitelka ústavu Christi Brodericková.

Aby se Hellen vrátila domů

Jediné, o co nyní rodina dívky stojí, je to, aby se tělo nejstarší dcery vrátilo zpět do Keni. „Podle naší tradice má být člověk pohřben tam, kde se narodil. Nebudu mít klid, dokud bude moje holčička pohřbena mimo svůj domov,“ prohlásil otec.

Žena zemřela během letu přímo před očima dětí a manžela

Mladší bratr dívky Enock proto nyní zahájil kampaň na platformě GoFundMe, kde se pokusí vybrat 50 tisíc kanadských dolarů, tedy asi 900 tisíc korun, na pomoc s náklady na převoz a pohřeb sestry. „Rodina teď prochází velmi těžkým obdobím. Jediné, co chceme, je, aby její tělo bylo převezeno zpět domů," vysvětlil bratr.

V současné době lidé ve sbírce na pomoc rodině přispěli necelými 47 tisíci kanadských dolarů, tedy téměř celou cílovou částkou.