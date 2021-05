Přestože by se podle rozhodnutí vlády měly zahrádky restaurací otevřít až následující pondělí, sluníčko a teplé počasí tyto plány podstatně změnily. Obsazené stolky přede dveřmi hospod reportéři Deníku zaznamenali v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni i na dalších místech republiky.

A ne vždy to byl jen náhodný shluk lidí. Leckdy jim hostinští nalévali pivo do skla, nikoliv do kelímků, které by si jejich zákazníci mohli odnést s sebou.

Příliš dlouhá doba

„Už jsou ty uzávěry hospod a všeho moc dlouhé. Pracuji z domova, kromě své domácnosti nikoho moc nepotkávám, takže nikoho nenakazím,“ odůvodňuje čtyřicátník Tomáš z Prahy, proč i navzdory zákazům sedí na předzahrádce ve společnosti svých přátel u piva.

S vysedáváním u nápoje na otevřených zahrádkách se setkávají i policisté a městští strážníci. Byť nikoliv jako hosté, ale jako kontroloři. „V souvislosti s provozovnami, restauracemi a dalšími jsme v dubnu řešili 19 přestupků, za které jsme uložili tři pokuty ve výši 3300 korun a 16 přestupků oznamovali správnímu orgánu,“ říká za pražskou městskou policii Irena Seifertová. V květnu pak tamní městští policisté řešili další tři případy.

„Strážníci si dodržování pravidel všímají denně při svých pochůzkách. Porušení ze strany podniků zatím nezaznamenali,“ uvádí Jakub Ghanem z brněnské městské policie. V části Brno-střed, kde je zahrádek nejvíce, prý už tamní strážníci v minulých týdnech nabídli úřadu spolupráci při kontrolách prováděných úředníky, ať už v denních či nočních hodinách. „Zatím však naši asistenci nepotřeboval,“ dodává.

„Většina předzahrádek v Pardubicích není trvalého charakteru a v současné době je provozovatelé u podniků stále neinstalují,“ konstatuje pak Jiří Sejkora z Městské policie Pardubice.

Pozor na sankce

Porušování neřeší jen strážníci, ale i státní policie. „Kontrolujeme dodržování všech aktuálně platných mimořádných opatření, nicméně vnímáme, že spolu s časem výrazně klesá i ochota lidí je dodržovat,“ říká Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Policisté přitom podle něj nemají žádný manuál, jak rozeznat a řešit shluky lidí před restauračními zařízeními. Při řešení problému prý záleží na okolnostech. „Policisté a strážníci mohou na místě udělit pokutu do deset tisíc korun,“ dodává Adam Rözler z ministerstva vnitra. Ve správním řízení může člověk zaplatit až sto tisíc, firmě nebo živnostníkovi hrozí až tři miliony korun.