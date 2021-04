Debata o tom, kteří žáci a za jakých podmínek se mají příští pondělí vrátit do lavic, byla opepřena spekulacemi o odvolání ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Ten totiž ve shodě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) prosazoval epidemiologicky nejrozumnější hledisko. To se opírá o zjištění, že rotační výuka pro žáky prvních až pátých tříd základní školy o 80 procent sníží riziko nákazy.

Škola v době koronaviru. | Foto: Shutterstock

Znamená to, že děti by se pět dní učily prezenčně a další týden zase dálkově. Z téhož důvodu by se měli do mateřských škol vrátit jen předškoláci. S tímto řešením nesouhlasil premiér Andrej Babiš, podle něhož je střídavá výuka nelogická a zatěžující pro rodiče i učitele.