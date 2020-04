On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Otroci Sponzorují Vládní Čachry nebo třeba Odpadlíci Sedření Vládou Česka. Takhle si teď hrají se zkratkou OSVČ vtipálci na sociálních sítích. Velká vlna vtipů na téma OSVČ se rozjela po ohlášení programu Pětadvacítka, ve kterém ministryně financí Alena Schillerová slíbila živnostníkům příspěvek 25 tisíc korun, ale z následně zveřejněných podmínek vyplynulo, že tuto dotaci jen tak někdo nedostane.

Žadatel totiž musí splnit několik podmínek, jako je třeba mít pokles tržeb za první čtvrtletí letošního roku oproti loňsku o deset procent, nebo mít hrubý příjem za loňský rok minimálně 180 tisíc korun. Alena Schillerová už uznala, že program musí být jednodušší a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům, proto se pracuje na jeho úpravě.

Pětadvacítka už si ale žije na internetu a sociálních sítích svým životem ve vtipných kolážích a dalších narážkách. Ke zveřejňování návrhů na to, co by se pod zkratkou OSVČ mohlo v dnešní době skrývat, vyzval na twitteru profil Tonda Blaník, který zveřejnil tento status: „Hele, je to podpultovka, ale na financích jsem teď zaslechl že si Schillerová zkratku OSVČ vykládá jako Odměnu Si Vysni Ču****. Co ta zkratka znamená podle vás?“

Další uživatelé sociálních sítí hned začali přidávat své návrhy, takže za zkratkou OSVČ vidí třeba toto: Okamžitě Státu Věnuj Částku, Oběs Se V Čas, Odstranit Samostatně Výdělečně Činné, Osoba Statečně Vykazující Činnost nebo Otrok Státu V Čemkoliv.

Statusy na twitteru

Na twitteru se objevily i další vtipné statusy na toto téma. Profil nazvaný Ministerstvo humoru třeba zveřejnil: „Právě s ministryní financí Alenkou přemýšlíme, že spustíme novou reality show: Česko hledá OSVČ. Hlavní výhra: 25 000,-“

Jako narážku na to, jak jsou podmínky všech možných žádosti pro živnostníky složité, zveřejnil svůj příspěvek na twittru profil Dojnice: „Pokud jste OSVČ, o ošetřovné budete žádat na živnostenském úřadu, o podporu na finančním úřadu, o kompenzaci mezd na úřadu práce a o půjčku na ČMZRB. A samozřejmě žádáte ani oblečený, ani nahý, ani ve dne, ani v noci, ani pěšky, ani vozem – to se nemění.“

Přibývá také různých vtipných fotek a koláží, které lidé sdílejí. Na jedné je třeba Pavel Zedníček jako moderátor kdysi úspěšného soutěžního pořadu Kufr, který ukazuje bakterii koronaviru a dává hádat, jestli jde o masážní strojek na ploché nohy, brousítko na nože, nebo pomůcku na likvidaci OSVČ.

Řadu koláží na toto téma už zveřejnil i Tomáš Břínek, který je známý svými kolážemi na aktuální témata, jež publikuje pod zkratkou TMBK. Na jedné z nich třeba vytvořil dopis, ve kterém ho ministryně Schillerová informuje o příspěvku 25 tisíc korun pro živnostníky, ale protože nepředpokládá, že by na něj dosáhl, tak mu do dopisu přikládá i kyanidovou kapsli.