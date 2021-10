Přesto má před sebou velkou porci práce. Šest expertních skupin už ladí představy o prioritách. Podívejme se, kde se věci mohou zadrhnout.

1. Základní principy

Především euroskeptická ODS musí formulovat, jakou roli by podle ní měla hrát ČR v Evropské unii. Netýká se to jenom obecných floskulí o aktivním členství, ale konkrétních záležitostí, jako jsou Green Deal, migrační politika nebo posílení postavení evropských států NATO.

Bude to důležité pro předsednictví ČR v EU v roce 2022, ale hlavně pro jednotnou zahraničněpolitickou linii vlády a budoucího prezidenta. Ve stejném duchu vláda musí říct, zda chce být klimaticky proaktivní, nebo spíš neutrální.

2. Daně a dluhy

Piráti se Starosty budou zřejmě trvat na tom, že bez zvýšení některých daní (ekologických, z nerostných surovin, eventuálně firemních) se nepodaří snižovat rozpočtový schodek. ODS dává přednost krácení provozních výdajů státu, ale tím ušetří maximálně 50 miliard.

Čím dřív se pětikoalice shodne na jasné strategii, tím lépe to veřejnost přijme. Příjmové straně rozpočtu výrazně pomůže, pokud PirSTAN prosadí jako prioritu oddlužení lidí v exekucích a jejich návrat na trh práce.

3. Investice

PirSTAN a TOP 09 kladou daleko víc než ODS důraz na ochranu životního prostředí. Mají ucelenou představu o ekologizaci českého průmyslu i zemědělství. Podporují výstavbu vysokorychlostní železnice, infrastruktury pro elektromobily, uchopení plánu EU k dosažení uhlíkové neutrality jako výzvy pro zelenou transformaci Země. Základní směr je nutné si ujasnit v samém počátku, neboť jde o stami-liardy z evropských fondů.

4. Hodnoty

Záležitosti, které se netýkají financí, ale hodnot a osobního přístupu, musejí ministři nechat na poslancích, a to nejen vlastních, ale také ANO a SPD. PirSTAN by sice rád prosadil manželství pro stejnopohlavní páry, legalizaci marihuany, otevřel debatu o eutanazii, ale přes vládní KDU-ČSL a část ODS to nepůjde. Sporům se lze vyhnout předkládáním těchto bodů v rámci poslaneckých iniciativ. Musí ale na tom být koaliční shoda.