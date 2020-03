Stabilní třicetiprocentní a vyšší preference hnutí ANO vnáší do opozičního tábora nervozitu. A ta zase plodí akci. Netýká se to Pirátů, kteří věří kouzlu vlastní značky a nehodlají se předvolebně družit. I proto, že nemají zcela jasno v tom, zda chtějí kapitalismus budovat, nebo bourat.

Markéta Pekarová Adamová a Miroslav Kalousek. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Ostatní strany, a to včetně ODS, chápou, že bez společného tahu na branku Andreje Babiše neporazí. První vlaštovkou je Plzeňský kraj, kde se na předvolební koalici do krajských voleb dohodli občanští demokraté a topkaři. Jejich společnou kandidátku povede bývalá rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová. „Podporuji všechna regionální spojení, která povedou k lepšímu výsledku ODS a k oslabení současné vládnoucí většiny. Jde o to, aby nepropadaly hlasy středopravých voličů. Jsem proto přesvědčen, že koalice v Plzeňském kraji je správným řešením,“ řekl Deníku šéf ODS Petr Fiala.