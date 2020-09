Nejen obří skleníky v Polsku poblíž českých hranic, ale i stadiony, sjezdovky, reklamy u silnic i pouliční osvětlení. To vše je zdrojem světelného smogu, který podle odborníků škodí lidem, živočichům i rostlinám.

Osvětlená noční Praha - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd se musí se světelným znečištěním v Evropě a v USA potýkat až 99 procent obyvatel. Celosvětově navíc každým rokem světelné znečištění narůstá o dvě procenta až šest procent. Vědci tvrdí, že to do nekonečna nepůjde. „Jinak se to, co dnes zažíváme ve městech, přesune na venkov, a znečištění z venkova zase do vysokých hor,“ uvedl Suchan.