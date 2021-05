Michael Mann se dostal do sporu s advokátní komorou poté, co se zastal autora facebookového komentáře s rasistickým podtextem. Jeho autor, Vítězslav Kroupa okomentoval na sociálních sítích školní fotografii třídy prvňáčků, která vyšla v Teplickém deníku. Strefoval se do etnicky smíšeného kolektivu s romskými a arabskými dětmi. „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí,“ napsal k fotografii z roku 2017 Kroupa.

Michael Mann muže v soudním procesu, který skončil uložením šestnácti měsíční podmínky obviněnému, hájil jako advokát. Podporu mu ale vyslovil i veřejně pro server iRozhlas. „Je to černý humor. Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál,“ uvedl ke zmíněnému komentáři. V rozhovoru pro iRozhlas odmítl, že by komentář mandanta vyzýval ke konkrétnímu trestnému činu, byl nenávistný a v rozporu se svobodou projevu.

Advokátní komora ale shledala, že tím Mann závažně porušil povinnosti advokáta a iniciovala kárnou žalobu. Tu posvětil předseda komory letos v lednu. Výsledek zatím znám není. „Kárné řízení je stále v procesu. Předpokládáme, že by výsledek mohl být znám do léta,“ říká Iva Chaloupková, mluvčí Advokátní komory. Do svého ukončení je kárné řízení neveřejné. Pokud se pochybení prokáže, může v krajním případě být ze seznamu advokátů i vyškrtnut, což v podstatě znamená zákaz výkonu advokacie.

Deník požádal advokáta o vyjádření, ten ale s omluvou odmítl. „Do volby nechci nic komentovat. Odkazuji se na to, co jsem uvedl k žalobě na slyšení před poslanci,“ říká Michael Mann. V něm poznamenal, že platí presumpce neviny a podmínku bezúhonnosti pro výkon funkce v radě splňuje. „Reprezentuji tu určitý názorový proud, který je v České republice nejrozšířenější, a to jsou smějící se bestie,“ uvedl.

Volební výbor Poslanecké sněmovny má patnáct hlasů. Přítomno bylo šest poslanců za ANO, dva za SPD, po dvou měli také Piráti. Jedním hlasem disponují strany KSČM, ODS, STAN, ČSSD a KDU-ČSL. Volba proběhla jako tajná, není tedy jasné jak konkrétní strany hlasovaly. Někteří poslanci se přesto k volbě veřejně vyjádřili. „Osobně jsem hlasoval pro Jaromíra Volka,“ zveřejnil na Twitteru Tomáš Martínek (Piráti). Volbu Manna měli shodně podle Deníku N odmítnout všichni poslanci vládní opozice.

Michaela Manna do volby nominoval spolek Rugby Spirit Brno.