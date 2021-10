Vybrat správného dodavatele

Odborníci doporučují nejprve vybírat podle srovnávače na stránkách Energetického regulačního úřadu. Nabídky je ale třeba ověřit přímo u konkrétních dodavatelů. „Situace se rychle mění a srovnávač nemusí být aktuální,“ řekla Deníku ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Je důležité také zkontrolovat, zda dodavatel udává celou cenu, tedy včetně DPH. Někteří dodavatelé daň neuvádějí, aby "vypadali" levně. Lidé by si měli dávat pozor také na malé dodavatele s pouhými stovkami odběrných míst a extrémně levnými ceníky. „Zde nelze vyloučit, že dlouhodobě prodělávají, brzy skončí, a jejich odběratelé automaticky přejdou pod dodavatele poslední instance, kteří nyní účtují vysoké částky,“ uvedl analytik serveru cenyenergie.cz Petr Woff.

Důkladně prostudovat smlouvu

Hlavně je potřeba smlouvu pročíst v klidu a pomalu. „Nepodepisujte smlouvy, podle kterých vám bude každý den účtována aktuální velkoobchodní cena elektrické energie nebo zemního plynu plus obchodní přirážka,“ varuje spotřebitele analytik Woff. Důležité je také ohlídat si případné smluvní pokuty a další možné závazky. „Ověřte si, zda se podpisem smlouvy nezavazujete k placení dalších služeb, které nemusíte vůbec využít, například pojištění či služby zámečníka, opraváře nebo elektrikáře,“ podotkla Hekšová z dTestu.

Zafixovat cenu, nebo ne?

Zůstávat dlouho u dodavatele poslední instance se lidem nevyplatí, museli by jim platit vysoké ceny. Podle znalců dodavatelé počítají s tím, že cena energií na jaře opět poklesne. Lidem by se proto mohlo vyplatit, nechat si v nové smlouvě cenu zafixovat. „Výrazně nižší ceny jsou při zafixování na dva až tři roky. V tom případě to může být až o 30 procent levnější,“ řekl Deníku Arsen Lazarevič ze serveru elektřina.cz. Někdy si lidé ani vybírat nemohou. „Řada dodavatelů totiž nyní nabízí jenom jeden druh smluv, nebo nabírání nových zákazníků pozastavila,“ vysvětlila Hekšová z dTestu.

Pozor na energošmejdy

Podvodníkům, kteří zneužívají důvěřivosti lidí ke svému obohacení, nyní zřejmě nastanou hody. Zabránit jejich aktivitám by měla novela energetického zákona, ta ale začne platit až v příštím roce. „Mohou využít nepřehledné situace a vydávat se za zástupce dodavatele poslední instance,“ varuje Hekšová z dTestu. Spotřebitelé by se jimi neměli nechat zmást, dodavatelé poslední instance by je totiž v těchto dnech měli kontaktovat písemně. ERÚ na svém webu upozorňuje, že se nekorektní prodejci často vydávají za velké dodavatele, a to osobně i po telefonu. „Během telefonického rozhovoru se k ničemu nezavazujte,“ doporučují úředníci z ERÚ.

Platit zálohu, nebo ne?

Společnost Bohemia Energy uvedla, že její dosavadní zákazníci jí měli uhradit zálohy ještě za říjen. Od listopadu jim ale doporučuje zrušit trvalé příkazy u banky či souhlasy s inkasem. Pokud klienti využívali SIPO, nemusí nic řešit. „Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy od listopadu již nebudou na Českou poštu odesílat požadavky na platbu SIPO a zákazníkovi se tak zálohy těchto společností na SIPO lístku neobjeví,“ slíbila Hana Novotná z Bohemia Energy. ERÚ připomíná, že společnosti skupiny Bohemia Energy ještě podle zákona musí všem svým klientům poslat mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny a plynu. „S ohledem na vysoké množství zákazníků, u nichž bude vyúčtování prováděno, doporučujeme trpělivost,“ uvedl ERÚ na svém webu.

Co když už na drahou elektřinu nemám peníze?

Lidé často nevědí, že v případě, že se vlivem prudkého nárůstu cen ocitnou v tíživé finanční situaci, mohou využít pomoci v hmotné nouzi a čerpat takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. „Doporučila bych obrátit se na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Ta je příslušná i pro vyřízení konkrétní žádosti,“ uvedla pro Deník advokátka Anna Francová ze společnosti Frank Bold Advokáti.