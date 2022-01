Cestou ze svízelné rozpočtové situace je podle něj osekávat zbytečné provozní výdaje státu. „Chceme najít takové úspory, aby deficit nepřekročil 300 miliard korun. To je strašně důležité pro krocení inflace,“ doplňuje s tím, že auditem projdou například resortní výzkumné ústavy nebo vládní zmocněnci a rady.

V exkluzivním rozhovoru se Petr Fiala obsáhle věnuje otázkám spojeným s energiemi, a to z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. „Česká republika nemůže postavit svoji energetickou politiku jen na obnovitelných zdrojích, neboť k tomu nemá přírodní podmínky. Proto součástí musí být součástí energetického mixu jádro. Zelený úděl nesmí ohrozit naši energetickou soběstačnost, nesmí na něj doplatit naši obyvatelé a průmysl, avšak současně ho musíme umět uchopit jako příležitost a všechny průvodní nástroje použít pro rozvoj ČR,“ konstatuje premiér.

Pandora Papers: Černošický úřad nemá možnost získat dokumenty k Babišovu majetku

Věnuje se také přípravě českého předsednictví a prozradil, že kromě první zahraniční cesty do Bratislavy by rád navštívil i Paříž a Berlín. „Pokud chceme prosadit třeba podporu jádra, musíme se spojovat i s velkými zeměmi a navazovat strategická spojenectví. Tady se nabízí třeba Francie a o takovou zájmovou koalici se snažíme. To je nutná politika, kterou ČR musí v Evropě dělat,“ je přesvědčen.

Na závěr také vysvětluje, svůj vztah s prezidentem: „Chovám se jako vždycky. Mám odlišné názory na spoustu věcí než Miloš Zeman, reprezentujeme jiné skupiny voličů. Jsem ale přesvědčen, že je třeba respektovat instituce i politické soupeře. Žádná země si nemůže dovolit, aby prezident a premiér spolu nekomunikovali,“ uvedl.

Stane se Tomáš Pojar poradcem pro národní bezpečnost a Michal Koudelka řádným ředitelem BIS? A kdy koalice SPOLU představí svého prezidentského kandidáta?

