Mohlo by se začít učit ve školách s tím, že mezi sedícími dětmi v lavicích by byly metrové rozestupy?

Umím si představit, že by se lavice rozestavěly tak, aby mezi dětmi byly metrové rozestupy. Zcela nereálné ale je, že bychom je v nich dokázali udržet v této vzdálenosti celý den.

Některé třídy jsou zcela zaplněné. Jak se dá zařídit, aby každé dítě sedělo v lavici samo?

Nevím, jak si pan premiér přesně představoval, ale když si vezmeme, že lavice měří 1,2 metru, tak kdyby žáci seděli na jejích okrajích, asi by se to provést dalo.

A paní učitelka by chodila s centimetrem a měřila, zda se nepohnuli ani o centimetr a dodržují metrový rozestup?

Také mi to přijde absurdní, jen vysvětluji, že technicky by se žáci asi rozmístit dali, ale neumím si představit, jak by to vydrželi. Děti nejsou kužely.

Nehledě na to, že pobyt ve škole zahrnuje i přestávky a přemisťování žáků.

To je další věc. Pan premiér také hovořil o rozfázování vyučovacích hodin, aby nezačínaly najednou. Byl by to obrovský problém, na druhém stupni to v podstatě nelze zařídit, neboť učitelé se na hodinách střídají.

Jste ředitelem a učitelem na ZŠ Masarykova v Klánovicích. Z této pozice si tedy myslíte, že pokud se zcela nezruší opatření související s koronavirovou pandemií, školy otevřít nelze?

Nemusejí být uvolněna zcela, určitě se dají dodržet zvýšené požadavky na hygienu, dezinfekce rukou a pomůcek, nošení roušek. Možná by se dal omezit provoz škol na určitou věkovou kategorii, aby byla ve škole třeba pětina dětí.

Jaký by to z pedagogického mělo smysl?

U prvního stupně má kontaktní výuka větší význam, takže pokud by se měla část dětí vrátit do lavic, tak žáci 1. až 5. tříd. Je to ale jen teorie, osobně pro to nejsem.

Podle vás by bylo lepší dokončit školní rok formou vzdálené výuky, než krkolomně vymýšlet, jak děti udržet na metrovou vzdálenost a půlku jich nechat doma?

To musejí rozhodnout epidemiologové. Z pedagogického hlediska není možné spustit výuku v jiném režimu, než je ta klasická, snad s výjimkou zvýšených hygienických opatření. Takovou představu může mít jen člověk, který ve škole už dlouho nebyl.

Poznamená obsahově čtyřměsíční výpadek kontaktní výuky devítiletý cyklus školní přípravy?

Určitě ano, ale nebude to fatální. Záleží na tom, jak distanční výuka probíhá. Myslím, že budou velké rozdíly v tom, co za tu dobu na jednotlivých školách děti naučí.

Pakliže udělají učitelé, žáci i rodiče vše na jedničku, dá se to manko dohnat?

Mluvíme-li o učivu, tak ano.