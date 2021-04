Z továrny Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku měsíčně odjíždí na deset milionů certifikovaných nanoroušek. Mezi množstvím výrobků na českém i evropském trhu se však pohybují i roušky a respirátory s certifikací falešnou. Jeden takový respirátor mimochodem vlastní i Tomáš Mertlík. „Přišla nám nabídka od jednoho čínského výrobce, zda nechceme jeho respirátory,“ říká šéf Batistu a na stůl vyndává bílou krabici s vyobrazeným respirátorem a velkým nápisem NANO.

Na krabici je sice napsáno, že je to nano ochranná maska, ale… „Když se na to člověk podívá blíže, zjistí, že je tu napsáno, že je tu nanomembrána, která filtruje bakterie. To je sice fajn, ale my potřebujeme ochranu proti o dost menším virů. Při ještě důkladnější kontrole pak člověk zjistí, že nano je obsaženo pouze v netkané textilii a nemá to tak nic společného s nanovlákny jako takovými,“ varuje Mertlík.

Na co by si tedy člověk při koupi ústenky měl dát pozor? Podle Mertlíka je nejdůležitější správná certifikace. Pro respirátory totiž existuje několik norem, které se k certifikaci používají.

Někdy může být účinnost třetinová

Označení KN95 nesou respirátory certifikované čínskou normou, označení N95 respirátory s americkou normou a označení FFP2 a FFP3 respirátory certifikované evropskou normou. Přestože jsou respirátory KN95 a N95 svojí účinností srovnatelné s třídou FFP2, je nutné, aby měly pro prodej v EU certifikát evropský.

Zejména u čínských respirátorů totiž může být účinnost oproti deklarované pouze třetinová. „Respirátory prodávané v Česku i celé Evropské unii musí být certifikované pro EU, to znamená, že musí projít nezávislou zkouškou podle evropské normy. Každý prodávaný respirátor FFP2 tedy musí mít označení CE – to znamená, že je výrobek certifikovaný, a EN 149 – to znamená, že splňuje evropskou normu,“ vysvětluje odborník.

Při nákupu na internetu je pak zapotřebí dát pozor na původ prodejce. „Zárukou je prověřený e-shop, který se prodejem zdravotnického materiálu zabývá již dlouhou dobu, a rozhodně nedoporučuji nakupovat na e-shopech, kde je na první pohled jasné, že byly narychlo vytvořeny jen pro účely přeprodeje nekvalitních výrobků. Takovým obchodům chybí historie, více recenzí a referencí, podrobnější informace o výrobcích a velmi nedokonale může působit i překlad do českého jazyka,“ apeluje Mertlík.

Při nákupu v kamenných prodejnách je pak vhodné preferovat lékárny či prodejny se zdravotnickými potřebami, kde je možné si původ i kvalitu respirátoru ověřit. Pokud nechcete narazit na „šmejdské praktiky“, jako je nedodání zboží nebo dodání zboží, které nemá odpovídající kvalitu, je třeba zejména překontrolovat, kdo za daným e-shopem stojí.

„V obchodních podmínkách musí být jasně uvedena společnost s identifikačním číslem a na webu musí být dostupné kontaktní údaje,“ nabádá Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Nejrizikovější jsou anonymní e-shopy, které jsou zcela bez kontaktních údajů, těm je lepší se zcela vyhnout.