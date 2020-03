„Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak může kabinet regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásoboval integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče,“ řekl Hamáček.

Přestože premiér Andrej Babiš (ANO) návrhem nebyl nadšen, není vyloučeno, že by na něj někdy v budoucnu přistoupil. Za jakých okolností ho může vláda vyhlásit a co obnáší?

Třicet dnů

Vyhlášení a podrobnosti nouzového stavu obsahují především dvě právní normy – ústavní zákon o bezpečnosti ČR a krizový zákon. „Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost,“ konstatuje se v prvním z nich.

Kabinet může k tomuto opatření sáhnout jen na třicet dnů. O prodloužení musí požádat sněmovnu.

Pracovní povinnost

Během nouzového stavu mohou státní orgány mimo jiné nařídit lidem evakuaci osob a majetku z vymezeného území nebo na něj zakázat vstup dalším osobám.

Ze zákona také mohou úřady ukládat lidem pracovní povinnosti nebo – což je v případě většího rozšíření nového koronaviru pravděpodobnější – poskytnout věcné prostředky. Tedy například nadbytečné zásoby zdravotnického materiálu, nyní hlavně respirátorů a roušek, pro nemocnice.

Zásoby pak v případě nouze mohou jít přednostně do nemocnic, dětských domovů, domovů pro seniory či pro lidi, kteří se podílejí na plnění krizových opatření. To koneckonců v médiích zaznělo i nedávno, když Správa státních hmotných rezerv zveřejnila informaci, že má zásoby jídla na 1,3 dne.

Změny u valut

V případě vážnějších problémů lze při nouzovém stavu zakázat i nabývání peněz v cizí měně či provádění plateb z České republiky do zahraničí. To by se ale se vší pravděpodobností netýkalo problémů s koronavirem.

Rozsáhlé povodně

Česká republika přitom již několikrát vyhlášení nouzového stavu zažila. Například v souvislosti s velkými povodněmi v srpnu 2002. Týkal se Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.

„Umožňuje těm, kteří jsou zodpovědní za záchranné práce, požadovat určité povinnosti od lidí, například poskytnutí pomoci, automobilů, materiálu a podobně,“ konstatoval tehdejší premiér Vladimír Špidla.