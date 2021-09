Bez práce byli nejčastěji lidé s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. "Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci srpna bylo v evidenci Úřadu práce ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 76 804," uvedl úřad.

Z okresů byla nezaměstnanost na konci srpna nejnižší na Pelhřimovsku, Jindřichohradecku, Rychnovsku a v okrese Praha-východ, shodně 1,7 procenta. Nejvyšší podíl nezaměstnaných úřad práce zaznamenal na Karvinsku, kde to bylo devět procent. Následuje Mostecko s 6,9 procenta a Ostrava-město s 6,6 procenta.

Uchazečů o práci v srpnu proti červenci ubylo o 4289 na 267 889, ve srovnání s loňským srpnem bylo nezaměstnaných zhruba o 11 200 méně. Volných míst zaměstnavatelé ke konci srpna nabízeli prostřednictvím úřadů práce 363.114. Bylo to téměř o 5000 víc než v červenci, proti loňskému srpnu volných míst přibylo skoro o 22 300. Na jedno volné místo tak připadá méně než jeden uchazeč.

Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na 3,6 procenta z červencových 3,7 procenta. Vrátila se tak na úroveň z loňského května, kdy ale lidí bez práce přibývalo kvůli omezením za první vlny epidemie koronaviru. Před rokem v srpnu byla nezaměstnanost o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Počet uchazečů o práci letos v srpnu klesl, nabízených pracovních míst dále přibylo. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

