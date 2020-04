"Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci," nabádá učitele ministerstvo. "Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro klasifikaci," píše v doporučení.

Podle ministerstva mohou vyučující k hodnocení dětí při online výuce využít doporučení, která vypracovaly Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Podle nich by například neměli známkovat a měli by děti nechat plnit úlohy dle vlastních zájmů a schopností či tempa.

Nezisková organizace EDUin tento týden v tiskové zprávě upozornila, že školy k hodnocení distanční práce žáků přistoupily různě. Někde hodnotí, ale neznámkují. Jinde známkují jen opakování učiva a další školy dávají pětky i za neodevzdané online úkoly, uvedl EDUin. Podle něj je to i důsledek toho, že ministerstvo zatím neujasnilo, na jakém základě budou učitelé letos psát vysvědčení.

Plaga: Nezahlcujte žáky

Ministr školství Robert Plaga (ANO) již dříve uvedl, že by se školy nyní měly zaměřit především na učivo češtiny, matematiky, cizích jazyků a případně některých odborných středoškolských předmětů. Podle jeho úřadu by se učitelé měli společně dohodnout na tom, co ze vzdělávacího plánu je nejdůležitější a co se dá učit na dálku. "Nezahlcujte žáky nepřiměřeným množstvím úkolů," vyzval ve svých doporučeních pedagogy. Každá škola by podle něj měla včas rozhodnout, co by se případně mělo přesunout do následujícího ročníku.

"Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky a podobně," napsalo ministerstvo. Pedagogové by podle něj měli také přijmout to, jak se výuce na dálku mohou časově přizpůsobit rodiny žáků.

Podle předsedy Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého měly některé školy zpočátku s přechodem na výuku online potíže. Část učitelů například zavalila děti úkoly a rodiče si stěžovali. V současné době se podle něj ale situace již zlepšila.

Školy jsou kvůli koronaviru zavřené od 11. března do odvolání.