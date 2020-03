Na závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Testy v neděli odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru.

"Z mého pohledu je to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a organizátoři se s tím budou muset vypořádat. Vzhledem k tomu, kolik lidí na tu akci mělo přijet, je to preventivní opatření a za mě, já jsem žádnou jinou alternativu neviděl," řekl ČTK Hamáček.

O omezení při českých ligách v hokeji a fotbale bude jednat Rada ve středu. "V tuto chvíli žádné nařízení nestanovujeme. Bude o tom znovu jednat BRS ve středu," potvrdilo pro Deník ministerstvo zdravotnictví.

Rada rovněž rozhodla o pozastavení přímých letů z Itálie a Jižní Koreje. Přímé lety z Jižní Koreje by podle ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka (za ANO) bude možné omezit do několika hodin. Omezení může platit už od úterý. Vláda bude také mapovat, kolik Čechů v Jižní Koreji má zájem vrátit se do Česka.

Letecké spojení s Milánem, Boloní a Benátkami bude možné omezit později, Havlíček řekl, že vláda bude postupovat podle pravidel Evropské unie. Lze k tomu využít výjimku pro evropské dopravce, omezení by pak platilo dva týdny.

„Podle Evropské unie mají evropští přepravci nárok realizovat své spoje v rámci unie. V rámci nepředvídatelných okolností ale může členská země zrušit lety na 14 dní. Česká republika nikdy nic takového neaplikovala. Začali jsme komunikovat s Evropskou komisí, součástí rozhodnutí je oznamovatelská podmínka,“ popsal ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za ANO.

Omezení se bude podle ministra Havlíčka týkat i linky z italského Bergama, která spojuje sever Itálie s Brnem. Pozastaveny budou i autobusové spoje. Jedná se o autobusové linky Praha - Brno - Benátky - Řím a zpět a Praha - Miláno a zpět.

„Poslední pravidelný autobusový spoj RegioJet do Itálie bude odjíždět v pátek tento týden; dopravce přijal preventivní opatření týkající se provozu těchto spojů. Postup konzultujeme také s hygienickou službou České republiky, se kterou jsme v kontaktu," uvedl mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj. RegioJet zároveň všechny dotčené cestující na linkách z Itálie kontaktuje a informuje je o dalším postupu a přijatých opatřeních.

Vláda nedoporučuje lidem navštěvovat domovy seniorů, zařízení typu LDN a podobně. „Doporučili jsme omezení návštěv hlavně domovů seniorů. Doporučujeme lidem, aby necestovali do Itálie,“ prohlásil také po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš z ANO.

BRS o koronaviru jednala už minulý týden, občanům pak doporučila necestovat do italských regionů postižených nákazou.

Světový pohár v biatlonu

Organizátoři závodů v Novém Městě na Moravě minulý týden uvedli, že jsou připraveni řídit se pokyny státní správy. Starosta Nového Města Michal Šmarda (ČSSD) přivítal, že se o závodu rozhodlo. Už v neděli avizoval, že každý odklad způsobuje organizátorům závodu „jen ztráty a problémy“. Rozhodnutí nevpustit na závod diváky ale může podle něho způsobit zmatky: očekává, že část lidí přesto dorazí.

O nákaze novým koronavirem dnes budou jednat v Praze také zástupci krajských hygienických stanic a záchranářů.

Na program BRS se pravděpodobně nedostane téma bezpečnostních systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí. O svolání rady k této otázce požádala šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) premiéra poté, co před týdnem v sídle ministerstva kvůli zakázce na informační systém zasahovala policie. Kriminalisté obvinili dva vysoké úředníky z pletich a přípravy zneužití pravomoci.