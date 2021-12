Spolu s poklesem denních případů prokázané infekce klesá i týdenní incidence. Na sto tisíc obyvatel připadá nyní v Česku 791 případů za posledních sedm dní, předchozí den to bylo o 26 víc.

Ve všech krajích už je incidence nižší než 1000, nejvyšší zůstává na Vysočině, kde na sto tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 983 nakažených. Naopak nejlépe je na tom s incidencí 392 Karlovarský kraj. K dnešku incidence klesla ve všech krajích kromě Libereckého, Ústeckého a Karlovarského.

Laboratoře v úterý provedly přibližně 109 tisíc testů, zhruba o 18 tisíc méně než před týdnem. Podle průběžných statistik se v úterý v mezitýdenním srovnání podíl pozitivních vzorků v případě preventivních testů zvýšil na 8,15 procenta, o týden dříve byl pod osmi procenty.

U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, pozitivita naopak mírně klesla na 33,72 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, potvrdily testy nákazu u 14,85 procenta lidí, před týdnem byla nepatrně nižší.

Reprodukční číslo, udávající kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný, se dál drží pod hodnotou jedna, aktuálně je 0,84, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. O den dříve bylo 0,83. Pod klíčovou hodnotou jedna, což znamená, že šíření nákazy zpomaluje, je 13 dní po sobě.

Nedostatek personálu v nemocnicích

Nadále vysoká zůstává vytíženost nemocnic. V úterý počet hospitalizovaných klesl pod 6000, v mezitýdenním srovnání vyžadovalo nemocniční péči zhruba o tisícovku pacientů méně, oproti pondělí o necelé čtyři stovky míň. Nemocnice ale zpětně dohlašují stovky pacientů denně, v posledních týdnech si stěžují na nedostatek personálu, který by se staral o rostoucí počty nakažených covidem-19.

Znovu vznikala nová covidová oddělení, aby bylo dostatek lůžek pro všechny a na konci listopadu docházelo i k převozům mezi nemocnicemi, včetně transportů vrtulníkem. Některé nemocnice žádaly o pomoc dobrovolníky a zejména na Moravě pomáhá i armáda.

Zdravotníci v úterý aplikovali 87 419 dávek vakcíny proti koronaviru, zhruba o 9000 méně než před týdnem. Více než 69 tisíc lidí si přišlo pro třetí, posilující dávku, naopak první očkování podstoupilo zhruba 5700 zájemců. Od začátku vakcinace aplikovali zdravotníci v Česku 14,56 milionu dávek, ukončené očkování má 6,5 milionu lidí.

Na očkování proti koronaviru už mají nárok i děti ve věku pět až 11 let. V neděli večer začala jejich registrace, v úterý do Česka dorazila první zásilka 300 tisíc dávek vakcíny pro děti. Rozvoz očkovacích látek do ordinací pediatrů a očkovacích center začne ve čtvrtek, řekl ČTK Martin Nesrsta z firmy Avenier, která distribuci vakcín zajišťuje. Některé nemocnice vakcíny už zvlášť obdržely v úterý.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo téměř 2,37 milionu lidí, z nich 34 813 zemřelo.