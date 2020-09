Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 35 933 nakažených. Téměř 21 300 z nich se z nemoci vyléčilo a 456 lidí s covidem-19 zemřelo.

Denní přírůstky nakažených zatím ve volných dnech ve srovnání s pracovním týdnem většinou klesaly. Dosavadní víkendové denní maximum z minulé soboty, kdy laboratoře odhalily 507 nakažených, tak bylo nově překonáno o více než 1000 případů.

Za tento týden přibylo v ČR už přes 8500 potvrzených případů nákazy. Zvyšuje se i počet testů. Od úterý do čtvrtka jich laboratoře provedly vždy více než 15 tisíc, v pátek to bylo rekordních 18 329 testů. V sobotu sice počet klesl na 12 886, ale výrazně vzrostl podíl pozitivních nálezů. Činil téměř 12 procent, v pátek to bylo necelých osm procent. Přes 12 procent se tento podíl dostal naposledy 28. června. Tehdy se ovšem testovalo cíleně v ohniscích nákazy, tedy hlavně na Karvinsku a v těžební firmě OKD.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel má okres Plzeň-jih, a to přes 170 případů. Následují Praha se zhruba 149 a Kladensko se 148 nakaženými na sto tisíc obyvatel. Více než 100 případů na sto tisíc obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Prah-východ, Cheb a Trutnov.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.