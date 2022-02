Jisté pravomoci a možnosti opatření kvůli kyberbezpečnosti má Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jeho zástupci si přesto takto významný zásah s dopadem na fungování celé společnosti, jakým by plošné odpojení od internetu bylo, umí představit jen velmi těžko. „Z právního hlediska by muselo jít o krajní ohrožení státu za současného vyhlášení odpovídajícího krizového stavu. Takové opatření by muselo být zcela nezbytné a přiměřené vzhledem k chráněnému zájmu státu a muselo by být splněno velké množství dalších podmínek,“ uvedla mluvčí úřadu Aneta Nevšímalová.